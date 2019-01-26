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      Йоханнес Бе оформил золотой дубль на этапе в Антхольце, украинец Прима лишь 26-й

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      Результаты мужской гонки преследования в Антхольце
      Результаты мужской гонки преследования в Антхольце / Getty Images

      В субботу, 26 января, состоялась мужская гонка преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону в итальянском городе Антхольц-Антерсел. Участие в этой гонке приняли двое украинцев.

      Победу в этой гонке одержал норвежец Йоханнес Бе, который уверенно лидировал на протяжении всей гонки благодаря фантастической скорости ходом. Этой победой Бе оформил золотой дубль на этапе в Антхольце.

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      Борьба за место на пьедестале развернулась сразу между четырьмя французами, среди которых оказался именитый Мартен Фуркад. Все же более метким оказался Антонен Гигона, который завоевал серебро в этой гонке. Третьим по фотофинишу в борьбе французов стал Кентен Фийон Майя.

      Украину в этой гонке представляли Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Оба неплохо проведя стрельбу лежа, полностью провалились на стрельбе стоя – 5 промахов у Примы и 4 у Пидручного, что не позволило им побороться за место даже в топ-20. В итоге Прима – 26-й, а Подручный – 32-й.

      Интересно, что в этой гонке Артем Прима оказался самым быстрым среди всех спортсменов по скорострельности.

      1. Йоханнес Бе (1+1+0+1) 31:33.7
      2. Антонен Гигонна (0+0+1+0) +34.8
      3. Кентен Фийон Майе (1+0+0+1) +40.6
      ...
      26. Артем Прима (0+0+3+2) +2:55.5
      32. Дмитрий Пидручный (1+1+3+1) +3:22.5

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      Теги: Спорт Новости биатлона Артем Прима Дмитрий Пидручный
      Источник: 24 Канал
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