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Йоханссон отказалась играть трансгендера

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Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон / Фото из открытых источников

Актриса Скарлетт Йоханссон отказалась от роли криминального авторитета-трансгендера Данте Джилл.

Об этом пишет ВВС.

На такой шаг Йоханссон пошла из-за критики ЛГБТ-сообщества. Она заявила, что глубоко уважает и любит транс-сообщество и понимает претензии.

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Я, конечно, рада была бы дать жизнь истории Данте и его преобразования в мужчину, но я понимаю чувства тех, кто считает, что эту роль должен играть актер трансгендер. Я благодарна, что обсуждение кастинга на эту роль, хотя и было спорным, породило широкую дискуссию о разносторонности кастинга и представлении различных персонажей в кино, 
– сказала актриса.

Решение Йоханссон сыграть роль Данте Джилл раскритиковали сразу несколько популярных СМИ. Также недовольны были многие представители ЛГБТ-сообщества. Критики считали, что трансгендеров должен играть актер трансгендер.

Кто такой Данте Джилл
Лоис Джин Джилл (именно так Данте назвали при рождении), родилась в Питтсбурге. В 1970-х Джилл, уже жил под мужским именем, и владел сетью массажных салонов, которые на самом деле были прикрытием для бордельного бизнеса.

Теги: LifeStyle ЛГБТ Голливуд
Источник: 24 Канал
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