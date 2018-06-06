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Йованович обозначила риски для Украины после провала голосования за Антикоррупционный суд

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Мари Йованович
Мари Йованович / 24 Канал

Создание Антикоррупционного суда в Украине является необходимым, поскольку этого требует украинский народ, который хочет утверждения верховенства права, где никто не стоит над законом. В то же время, если соответствующий законопроект не будет принят, то Украина не получит миллиарды долларов помощи и экономика дестабилизируется.

Такое заявление сделала посол США в Украине Мари Йованович, передает "Интерфакс-Украина".

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Если не будет принят законопроект, который будет соответствовать требованиям МВФ, способность Украины бороться с коррупцией будет подорвана, Украина не получит миллиарды долларов помощи, экономика дестабилизируется. Поступить здесь правильно – это абсолютное условие для построения сильной, процветающей и демократической Украины,
– заметила дипломат.

В то же время Йованович подчеркнула, что продолжение украинской программы МВФ является необходимым для получения дальнейшей, необходимой Украине помощи.

"Это сигнал миру, включительно с финансовыми рынками, на которые будет выходить Украина. Но еще важнее: украинский народ требует Антикоррупционный суд, чтобы искоренить коррупцию, которая душит экономический рост, уничтожает рабочие места, вредит национальной безопасности и консервирует бедность", – отметила она.

По ее убеждению, эффективный Антикоррупционный суд является необходимым стране, "если она собирается утвердить верховенство права, где никто не стоит над законом, и быть такой страной, на которую заслуживает украинский народ".

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"Я уверена, что это в полной мере осознают ключевые должностные лица в украинском правительстве и депутаты Верховной Рады, а также украинский народ. Я не думаю, что кто-то в Украине не знает, что это ключевой момент и ключевое решение", – отметила посол США в Украине.

Также Йованович акцентировала внимание, на то, что Совет международных экспертов должен играть центральную роль в процессе назначения судей Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, создание Антикоррупционного суда – требование Международного валютного фонда. Такие суды действуют в 20 странах мира – в основном в Азии и Африке, где критическая ситуация с коррупцией. Европейских государств в этом перечне только три - это Хорватия, Болгария и Словакия. Президент подал свой законопроект об Антикоррупционном суд в Верховную Раду в конце декабря.

Но эксперты Венецианской комиссии призвали изменить его. В частности, снизить требования к судьям и предоставить общественному совету международных экспертов больше возможностей контроля. В январе народные депутаты уже пытались внести в повестку дня законопроект. Но голосов не хватило. Из-за законодательных процедур Антикоррупционный суд заработает в Украине не раньше 2019 года.

Теги: Новости Украины Новости политики Антикоррупционный суд Верховная Рада Новости США
Источник: 24 Канал
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