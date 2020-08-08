Львовяне отпраздновали юбилей горбатого "Запорожца". В этом году первая украинская малолитражка ЗАЗ-965 отмечает 60-ю годовщину. Карантин помешал владельцам горбатых съехаться на юбилейный международный слет в Запорожье, поэтому отпраздновать с размахом не удалось.

Впрочем камерные развлечения львовяне таки устроили. Подробнее о дне рождения машины-легенды – читайте в материале журналистов 24 канала.

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ЗАЗ 965 – первый серийный украинский автомобиль. Его выпускали в Запорожье на заводе "Коммунар". Тогда "горбатый" стоил почти 2 тысячи советских рублей. Сейчас есть скорее сувенирное напоминание о некогда популярном авто.

На праздновании во Львове представили "Запорожца", раскрашенного, как букашку. Он доехал до Берлина и вернулся обратно без единой поломки.

"Запорожец" – солнышко / фото 24 канала

Поэтому эта машина уже доказала, что имеет право на существование в высшем классе. Автомобиль полностью аутентичен, неизменен, в нем есть родной двигатель, у него родная ходовая,

– рассказал владелец "горбатого" Дмитрий Кузнецов.



Празднование дня рождения "Запорожца" во Львове / Фото 24 каналу