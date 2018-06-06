Юбилей в "Секс в большом городе": как изменились героини сериала за 20 лет

Одна из самых известных американских кинолент "Секс в большом городе", которая стала культовой для нескольких поколений, сегодня, 6 июня, празднует свое 20-летие.

Именно в этот день 20 лет назад на телеканале HBO вышел первый эпизод телесериала "Секс в большом городе". Главные героини киноленты – Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Ким Кэттролл и Кристин Дэвис, за 20 лет смогли получить не только мировую известность, но и любовь миллионов поклонников по всему миру.

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Сериалу "Секс в большом городе" – 20 лет!

Кто-то открыл свой бизнес, кто-то ушел в политику, – но все они навсегда вошли в историю кинематографа. В течение последних полгода даже ходили слухи, что знаменитый сериал перезапустят, однако не все актрисы желали принять в нем участие, из-за чего проект пока заморожен.

Предлагаем показать, как изменились киноактрисы через 20 лет после премьеры сериала.

Сара Джессика Паркер

В сериале – журналистка Кэрри Брэдшоу, которая живет на Манхэттене и ждет своего любимого "на белом коне".

Сегодня она успешная бизнес-вумен, жена актера Мэттью Бродерика и мать подрастающего сына. Она успешно развивает обувной бренд SJP, сотрудничает с модными брендами и снимается для обложек глянца.

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Синтия Никсон

В киноленте актриса играет роль рыжеволосой феминистки Миранды Хоббс, которая работает юристом и пытается наладить отношения с мужчинами.

Сегодня же Синтия занимается политической карьерой и даже заявила о намерениях стать губернатором Нью-Йорка. Женщина сыграла во многих фильмах и получила несколько профессиональных наград.

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Ким Кэттролл

Настоящая сердцеедка Саманта, которая покорила сердце не одного мужчины, на протяжении всего сериала никак не может найти постоянного партнера, однако ей действительно нравилось сводить с ума красивых и богатых мужчин.

Сегодня 61-летняя актриса не любит вспоминать съемки сериала, поскольку имеет не слишком теплые отношения с Сарой Джессикой Паркер. Из-за плодотворной работы в сериале, Ким так и не смогла нормировать личную жизнь, из-за чего редко появляется на публике.

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Кристин Дэвис

Вдохновленная и любящая Шарлотта Йорк, которая всегда на первое место ставила семейные ценности, не менее других "запала в душу" зрителям "Секса в большом городе".

Сегодня же Кристин, как и в сериале, все внимание сосредоточила на воспитании детей.

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