18:52
6 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
18°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
  • суббота
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Поклонская против Романовых. Охотники за поцелуями
Вєсті Кремля
00:07, сегодня
Вести.UA. Рыцари ГПУ. Драгоценности Тимошенко
Вєсті.UA
22:01, 5 июня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Юбилей в "Секс в большом городе": как изменились героини сериала за 20 лет

97 Читати новину українською
"Секс в большом городе"
"Секс в большом городе" / Фото из открытых источников

Одна из самых известных американских кинолент "Секс в большом городе", которая стала культовой для нескольких поколений, сегодня, 6 июня, празднует свое 20-летие.

Именно в этот день 20 лет назад на телеканале HBO вышел первый эпизод телесериала "Секс в большом городе". Главные героини киноленты – Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Ким Кэттролл и Кристин Дэвис, за 20 лет смогли получить не только мировую известность, но и любовь миллионов поклонников по всему миру.

Читайте также: Сериал "Секс и город" получит продолжение

Сериалу "Секс в большом городе" – 20 лет!

Кто-то открыл свой бизнес, кто-то ушел в политику, – но все они навсегда вошли в историю кинематографа. В течение последних полгода даже ходили слухи, что знаменитый сериал перезапустят, однако не все актрисы желали принять в нем участие, из-за чего проект пока заморожен.

Предлагаем показать, как изменились киноактрисы через 20 лет после премьеры сериала.

Сара Джессика Паркер

В сериале – журналистка Кэрри Брэдшоу, которая живет на Манхэттене и ждет своего любимого "на белом коне".

Сегодня она успешная бизнес-вумен, жена актера Мэттью Бродерика и мать подрастающего сына. Она успешно развивает обувной бренд SJP, сотрудничает с модными брендами и снимается для обложек глянца.

Читайте также: Звезда сериала "Секс и город" открыла магазин в Нью-Йорке: яркие фото

Синтия Никсон

В киноленте актриса играет роль рыжеволосой феминистки Миранды Хоббс, которая работает юристом и пытается наладить отношения с мужчинами.

Сегодня же Синтия занимается политической карьерой и даже заявила о намерениях стать губернатором Нью-Йорка. Женщина сыграла во многих фильмах и получила несколько профессиональных наград.

Читайте также: Синтия Никсон – звезда "Секса в большом городе" может стать новым губернатором Нью-Йорка

Ким Кэттролл

Настоящая сердцеедка Саманта, которая покорила сердце не одного мужчины, на протяжении всего сериала никак не может найти постоянного партнера, однако ей действительно нравилось сводить с ума красивых и богатых мужчин.

Сегодня 61-летняя актриса не любит вспоминать съемки сериала, поскольку имеет не слишком теплые отношения с Сарой Джессикой Паркер. Из-за плодотворной работы в сериале, Ким так и не смогла нормировать личную жизнь, из-за чего редко появляется на публике.

Читайте также: Никогда не дружили: Ким Кэтролл удивила заявлением об отношениях со звездами сериала "Секс в большом городе"

Кристин Дэвис

Вдохновленная и любящая Шарлотта Йорк, которая всегда на первое место ставила семейные ценности, не менее других "запала в душу" зрителям "Секса в большом городе".

Сегодня же Кристин, как и в сериале, все внимание сосредоточила на воспитании детей.

Читайте также: Звезда сериала "Секс в большом городе" Кристин Дэвис усыновила ребенка, – СМИ

Теги: Голливуд Кино LifeStyle
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
сегодня, 17:02 Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
Володимир Співаковський 2225
Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
сегодня, 15:05 Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
Семен Кабакаєв 2363
День журналиста: подборка наиболее эпических курьезов в прямом эфире
сегодня, 13:11 День журналиста: подборка наиболее эпических курьезов в прямом эфире
Юліана Вінтюк 551
Гібридне піратство в Азовському морі: чого прагне РФ та що може Україна
сегодня, 12:01 Гібридне піратство в Азовському морі: чого прагне РФ та що може Україна
Олексій Чибісов 1391
Як при дефіциті зарплатні лікарям вдається накопичувати мільйони готівкою
сегодня, 11:00 Як при дефіциті зарплатні лікарям вдається накопичувати мільйони готівкою
Олександра Устінова 423
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук