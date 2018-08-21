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Юбилейный фестиваль ZaxidFest: Bullet For My Valentine, Sepultura, Guano Apes и другие

10 Читати новину українською
ZaxidFest афиша
ZaxidFest афиша / zaxidfest.com

Впервые в Украине выступят культовые британцы Bullet For My Valentine – на десятом фестивале ZaxidFest, который состоится возле Львова 24-26 августа. Фестиваль, который за 10 лет стал классикой фестивального лета.

Західфест 2018 – это Bullet for My Valentine, Sepultura, Guano Apes, экс-солист группы Three Days Grace Adam Gontier, Therion... три дня на трех сценах, группы из Украины, Европы и Америки, еще больше территории, безумное настроение и ...

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Все это будет и будет громко на юбилейном 10 фестивале Захід 2018, который состоится 24-26 августа подо Львовом в пгт. Родатичи. Первый день фестиваля – День Независимости Украины, вход на концертные площадки свободный для всех посетителей.

Zaxidfest – один из старейших фестивалей независимой Украины. Уже на протяжении 10-ти лет фестиваль Захід собирает своих давних поклонников и новых друзей, в "Чаривной Долине" в Родатичах, всего в 40 км от Львова в сторону польской границы. Zaxidfest – это классический опен-эйр, который стал доброй традицией для многих фестивальщиков: выбраться из душного шумного города с палатками в лес, отдохнуть возле прудов с активностями на свежем воздухе. В лайнапе этого года симбиоз стилей и музыкальных направлений: классика от симфометалла, нюметалла до хэви-металла и рока, вместе с новыми музыкальными веяниями рэп и хип-хоп музыки и представителями популярной культуры.

Ежегодно организаторы ставят большие сцены, привозят качественный звук и свет, каждый год толпы людей мигрируют между локациями в зависимости от своих музыкальных предпочтений: отрываться на Главной, расслабляться на Инди сцене, слэмиться на Рок сцене или еще после всего уйти в полный отрыв на Ночной.

В этом году на сценах фестиваля выступят группы самых разных музыкальных направлений. Впервые в Украину приедут боевики мировой металл сцены Bullet For My Valentine и возглавят Главную сцену финального дня – 26 августа. Здесь будут и метры металла Sepultura, законодатели симфонического металла Therion, известные немцы Guano Apes с программой старых добрых хитов, Adam Gontier, экс-вокалист группы Three Days Grace, и множество других групп из Украины и других стран. В лайн-апе этого года также We Butter The Bread With Butter, Noize MC, Ляпис-98, Pianoбой, O. Torvald, Пошлая Моллы, Tommy Cash, Карна, Тартак, Detach, АННА, Один в Каноэ, ЛСП, ADAM, 5 Vymir, Detach, Confessions of a Traitor, Беz Обмежень, Latexfauna, Республика Палина, Курган и Агрегат, Брем Стокер, Ролликс, 1914, Velikhan, Postman и другие.

Программа здесь: http://zaxidfest.com/program

Купить билеты на фестиваль "Захід" (https://zaxidfest.com/ua/page/get-tickets)

Для посетителей будет действовать развлекательная зона, где будут проходить различные мастер-классы и активности, а также будет самая большая фестивальная фотозона. Также на территории фестиваля будут работать теннисные корты и волейбольное поле. Ночью на территории фестиваля будет действовать кинотеатр под открытым небом Cinema Weekend: “Лето” Кирилла Серебренникова, Рок Волна и Школа.

Фестивальная логистика

Карта фестивалю
Карта фестиваля ZaxidFest

Паркинг

Парковка возле главных ворот фестиваля ЗАПРЕЩЕНА. На фестивале будут действовать два вида паркинга:

· Общий – на противоположной стороне дороги от поворота на "Чаривну Долину". Расстояние до Главных Ворот фестиваля – 500 метров. Эта автопарковка бесплатная и не охраняется.

· Абонемент "Палаточный + интернет" – безопасно, надежно, платно, периметр под охраной, въезд однократный. НО количество мест ограничено. Также в наличии абонементы для владельцев мотоциклов.

Трансфер

Киев – ZaxidFest – Киев

Ровно – ZaxidFest – Ровно

Луцк – ZaxidFest – Луцк

Ваш город – ZaxidFest – Ваш город (вы можете заказать трансфер для своей компании 8-20 человек из вашего города на фестиваль и обратно).

Детали: http://new.compass.lviv.ua.

Львов – Західфест:

1) Фестивальные автобусы Львов – ZaxidFest – Львов, будут отправляться с Дворцовой площади возле Главного железнодорожного вокзала во Львове. Автобусы комфортабельные, с кондиционером. Продолжительность поездки – 1 час. Расписание и цены по ссылке: http://new.compass.lviv.ua

2) Электрички с Пригородного вокзала ст. Львов. Расписание можно увидеть по ссылке: http://railway.lviv.ua/schedule/suburban/

3) Собственное авто – GPS координаты фестиваля ZaxidFest: 49.785884, 23.49817.

Выехать со Львова по улице Городоцкой на кольце третий съезд в направлении Перемышль – Городок на трассу М11 и направляться на запад по автостраде, ведущей к украино-польской границе пункт “Шегини – Медика".

От Стрийского автовокзала (улицы Стрыйской) – выехать на Кольцевую дорогу Е40 возле Кинг Кросса через первый съезд и, проехав почти 12 км, повернуть по кольцу налево через третий съезд на трассу М11.

Что взять с собой на фестиваль

Фестиваль Zaxid – событие платное, поэтому в первую очередь берите с собой билет, абонемент в палаточный городок (если вы приобрели его) или абонемент "интернет-палаточный". Если вы покупали электронные билеты, пожалуйста, распечатайте их.

Если Вы планируете жить в палаточном городке – возьмите палатку, спальные мешки и карематы.

  • Теплую одежду, потому что ночи бывают холодными, и сменную одежду на случай непогоды

  • При себе следует иметь наличные (в зависимости от ваших нужд и планируемых затрат)

  • Фонарик

  • Старую обувь

  • Кепку, шляпу, банданку – чтобы прикрыть голову от солнца

  • Личные средства гигиены

  • Дождевик

  • Документ для удостоверения личности, или его копию

  • Влажные и простые сухие салфетки

  • Запас питьевой воды, на всякий случай

  • Аптечку

  • Алергетикам, людям с хроническими болезнями – лекарства (не забудьте рецепт от врача)

Больше материалов о фестивале и фото по ссылке также: http://zaxidfest.com

Facebook: https://facebook.com/zaxidfest

Instagram: https://www.instagram.com/zaxidfest_official

Telegram: https://t.me/zaxidfest

YouTube: https://www.youtube.com/user/Matvijchuk

Афіша
Афиша фестиваля ZaxidFest

Теги: Новости Украины Новости политики LifeStyle Музыка Новости Львова Фестивали
Источник: 24 Канал
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