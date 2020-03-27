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      Юг Италии может стать новым эпицентром коронавируса: смертность резко выросла

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      В южных районах Италии наблюдается резкий рост смертности из-за коронавируса. Сейчас худшая ситуация на севере, но власть опасается, что "горячая точка" может переместиться.

      На юге страны система здравоохранения считается гораздо менее оснащенной, чем на богатом севере, сообщает BBC.

      Важно Коронавирус в Италии: ситуация вновь обострилась, количество умерших возросло

      В регионе Кампания с центром в Неаполе зафиксировали уже 74 случая смерти, а в регионе Лацио с центром в Риме – 95.

      Глава региона Кампания Винченцо Де Лука пожаловался, что центральное правительство не предоставило обещанных аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования.

      Существует реальная перспектива, что трагедия Ломбардии скоро станет трагедией юга. Мы накануне большого распространения инфекции, которое может быть нестабильными,
      – написал он в открытом письме к премьер-министру Джузеппе Конте.

      Отметим, что правительство Италии назвало каронавирусный кризис "жестким испытаниям и битвой с севера на юг".

      Аналитики прогнозируют, что суровые меры приведут к тому, что Италия перейдет в самую глубокую рецессию за целое поколение. Как Италия может стать центром нового экономического кризиса в мире – читайте по ссылке.

      Коронавирус в Италии: что известно

      • Общее количество зараженных в Италии – более 80 тысяч человек, умерли 8 215 человек.
      • В стране самое большое количество смертей из-за болезни в мире, а в больницах уже не хватает коек и необходимых медицинских средств.
      • Жителям Италии запретили ходить по улицам. Выходить можно только за продуктами, в аптеки и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.
      Коронавирус Covid-2019: последние новости
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Мировой кризис 2020 Жертвы
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