Юг Италии может стать новым эпицентром коронавируса: смертность резко выросла

В южных районах Италии наблюдается резкий рост смертности из-за коронавируса. Сейчас худшая ситуация на севере, но власть опасается, что "горячая точка" может переместиться.

На юге страны система здравоохранения считается гораздо менее оснащенной, чем на богатом севере, сообщает BBC.

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В регионе Кампания с центром в Неаполе зафиксировали уже 74 случая смерти, а в регионе Лацио с центром в Риме – 95.

Глава региона Кампания Винченцо Де Лука пожаловался, что центральное правительство не предоставило обещанных аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования.

Существует реальная перспектива, что трагедия Ломбардии скоро станет трагедией юга. Мы накануне большого распространения инфекции, которое может быть нестабильными,

– написал он в открытом письме к премьер-министру Джузеппе Конте.

Отметим, что правительство Италии назвало каронавирусный кризис "жестким испытаниям и битвой с севера на юг".

Аналитики прогнозируют, что суровые меры приведут к тому, что Италия перейдет в самую глубокую рецессию за целое поколение. Как Италия может стать центром нового экономического кризиса в мире – читайте по ссылке.

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