Юг Италии может стать новым эпицентром коронавируса: смертность резко выросла
В южных районах Италии наблюдается резкий рост смертности из-за коронавируса. Сейчас худшая ситуация на севере, но власть опасается, что "горячая точка" может переместиться.
На юге страны система здравоохранения считается гораздо менее оснащенной, чем на богатом севере, сообщает BBC.
Важно Коронавирус в Италии: ситуация вновь обострилась, количество умерших возросло
В регионе Кампания с центром в Неаполе зафиксировали уже 74 случая смерти, а в регионе Лацио с центром в Риме – 95.
Глава региона Кампания Винченцо Де Лука пожаловался, что центральное правительство не предоставило обещанных аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования.
Существует реальная перспектива, что трагедия Ломбардии скоро станет трагедией юга. Мы накануне большого распространения инфекции, которое может быть нестабильными,
– написал он в открытом письме к премьер-министру Джузеппе Конте.
Отметим, что правительство Италии назвало каронавирусный кризис "жестким испытаниям и битвой с севера на юг".
Аналитики прогнозируют, что суровые меры приведут к тому, что Италия перейдет в самую глубокую рецессию за целое поколение. Как Италия может стать центром нового экономического кризиса в мире – читайте по ссылке.
Коронавирус в Италии: что известно
- Общее количество зараженных в Италии – более 80 тысяч человек, умерли 8 215 человек.
- В стране самое большое количество смертей из-за болезни в мире, а в больницах уже не хватает коек и необходимых медицинских средств.
- Жителям Италии запретили ходить по улицам. Выходить можно только за продуктами, в аптеки и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.