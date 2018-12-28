Юлия Джима признана лучшей спортсменкой декабря в Украине

Национальный олимпийский комитет Украины признал биатлонистку Юлию Джиму лучшей спортсменкой декабря в Украине.

Высокого признания НОК спортсменка удостоена благодаря великолепному выступлению на первом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), где в индивидуальной гонке Юлия Джима завоевала золотую медаль, пишет сайт НОК Украины.

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Эта победа стала наивысшим достижением украинских спортсменов в олимпийских номерах программы в последнем месяце уходящего года.

Отметим, для олимпийской чемпионки-2014 это второе высокое признание Олимпийского комитета. Впервые звание лучшей спортсменки месяца она получила в январе 2017 года.

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