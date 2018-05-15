Юлия Джима продолжит выступление за сборную Украины

Лидер женской сборной Украины по биатлону Юлия Джима продолжит выступление за национальную команду. Однако тренироваться спортсменки будут отдельно.

Об этом стало известно после встречи Юлии Джимы и президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака, по результатам которой спортсменка приняла решение о продлении спортивной карьеры и выступлениях в составе сборной Украины, сообщает biathlon.com.ua.

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При этом готовиться к сезону Юля будет под руководством экс-тренера женской сборной Украины Уроша Велепеца, который не стал продлевать контракт с украинской федерацией и сейчас возглавил сборную Словении.

На свой первый тренировочный сбор Юлия Джима отправится уже 18 мая.