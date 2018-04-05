Юлия Джима завоевала серебряную награду на чемпионате мира по лыжным видам спорта для военных

В австрийском Хохфльцене продолжается 54 Чемпионат мира по лыжным видам спорта для военнослужащих. Участие в нем принимает и украинская сборная, которая уже пополнила свою копилку наградой.

Украинка биатлонистка Юлия Джима финишировала второй в спринтерской гонке. Она допустила два промаха и отстала от победительницы – немки Франциски Хильдебрант на 32 секунды. С третьим временем на финиш пришла Кинга Миторай из Польши, у нее один промах в пассиве, сообщает UA: Биатлон.

Читайте также: "Спортивный Оскар 2017": в Киеве раздали награды

На цветочную церемонию попала и Ирина Варвинец с шестым результатом (+55,0). Мария Кручова (+2: 50.0) и Валерия Дмитренко (+2: 54.2) финишировали 21-ой и 22-ой соответственно.

В отношении мужчин, то лучшим среди украинцев в спринтерской гонке стал Руслан Ткаленко. Несмотря на чистую стрельбу, на трассе он проиграл победителю швейцарцу Беньямину Вегеру больше минуты, допустившему один промах. Второе время зафиксировано у Андрейса Растаргуевса из Латвии, он тоже однажды ошибся при стрельбе. А тройку лидеров замкнул Доминик Ландертингер, отработав чисто на огневых рубежах.

Сергей Семенов с двум промахами – 13-ый (+1: 41.0), Артем Прима трижды промахнулся и финишировал 19-м (+1: 56.5). Артем Тищенко с 44-м результатом (3: 11,0) допустил аж четыре промаха