21:39
5 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
15°C 8°C
  • пятница
    16°C 9°C
  • суббота
    10°C 3°C
  • воскресенье
    15°C 2°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Смертоносная дрель Путина. Кто под маской Кирилла
Вєсті Кремля
23:45, 4 апреля
Вести.UA. Негаданный кумир Ляшко. Ветеран политики без косы
Вєсті.UA
22:32, 4 апреля
Мы рискуем потерять киностудию Довженко: как разворовывают имущество под разговоры о возрождении
ЦРУ
09:30, 4 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Юлия Джима завоевала серебряную награду на чемпионате мира по лыжным видам спорта для военных

17 Читати новину українською
Юлия Джима финишировала второй
Юлия Джима финишировала второй

В австрийском Хохфльцене продолжается 54 Чемпионат мира по лыжным видам спорта для военнослужащих. Участие в нем принимает и украинская сборная, которая уже пополнила свою копилку наградой.

Украинка биатлонистка Юлия Джима финишировала второй в спринтерской гонке. Она допустила два промаха и отстала от победительницы – немки Франциски Хильдебрант на 32 секунды. С третьим временем на финиш пришла Кинга Миторай из Польши, у нее один промах в пассиве, сообщает UA: Биатлон.

Читайте также: "Спортивный Оскар 2017": в Киеве раздали награды

На цветочную церемонию попала и Ирина Варвинец с шестым результатом (+55,0). Мария Кручова (+2: 50.0) и Валерия Дмитренко (+2: 54.2) финишировали 21-ой и 22-ой соответственно.

В отношении мужчин, то лучшим среди украинцев в спринтерской гонке стал Руслан Ткаленко. Несмотря на чистую стрельбу, на трассе он проиграл победителю швейцарцу Беньямину Вегеру больше минуты, допустившему один промах. Второе время зафиксировано у Андрейса Растаргуевса из Латвии, он тоже однажды ошибся при стрельбе. А тройку лидеров замкнул Доминик Ландертингер, отработав чисто на огневых рубежах.

Сергей Семенов с двум промахами – 13-ый (+1: 41.0), Артем Прима трижды промахнулся и финишировал 19-м (+1: 56.5). Артем Тищенко с 44-м результатом (3: 11,0) допустил аж четыре промаха

Теги: Новости биатлона Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Стартовали продажи бюджетного смартфона Panasonic Eluga Ray 550: характеристики, цена
сегодня, 21:03 Стартовали продажи бюджетного смартфона Panasonic Eluga Ray 550: характеристики, цена
87
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
сегодня, 20:00 Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
Яніна Ткачук 284494
Побелка бордюров по весне – советская традиция лживой эстетики
сегодня, 17:01 Побелка бордюров по весне – советская традиция лживой эстетики
Лев Парцхаладзе 1275
Победить Путина и выжить: что делать семьям военных
сегодня, 15:55 Победить Путина и выжить: что делать семьям военных
Олексій Годзенко
Украине повезло с врагом
сегодня, 15:02 Украине повезло с врагом
Блог Соцмережі 2929
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук