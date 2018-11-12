Юлия Левченко необычно готовится к новому соревновательному сезону: видео

Звездная украинская высотница Юлия Левченко учится прыгать в длину с места во время подготовки к зимнему сезону.

В своем Instagram легкоатлетка поделилась видео, где осваивает новую дисциплину.

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"Что-то новенькое", – коротко подписала видео Юлия Левченко.

Напомним, что Юлия Левченко зажигательно разминалась перед соревнованиями Gloria Cup в Белеке, Турция, и показала это на видео.

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