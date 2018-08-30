Юлия Левченко завоевала серебро в финале "Бриллиантовой лиги"

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко заняла второе место в соревнованиях по прыжкам в высоту на финальном этапе "Бриллиантовой лиги".

Всего в секторе для прыжков в высоту выступали три украинки: Юлия Левченко, Оксана Окунева и Екатерина Табашник.

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Окунева и Табашник остановились на высоте 1,85 м и не смогли взять 1,90 м. А Юлия Левченко лишь с третьей попытки взяла высоту 1,94 м, уступив только россиянке Марии Ласицкене (1,97 м).

Отметим, что второй номер сезона "Бриллиантовой лиги" Мирела Демирева не выступала в Цюрихе. Она является единственной высотницей, которая в текущем сезоне победила Ласицкене.

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