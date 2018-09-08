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Юлия Самойлова эмигрирует из России: певица объяснила причину

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Юлия Самойлова
Юлия Самойлова / Instagram

Участница Евровидения-2018 от России Юлия Самойлова, которая на днях заявила о желании эмигрировать из РФ в Европу, объяснила свое желание.

Об этом Самойлова рассказала на своей странице в Instagram.

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В своем обращении российская певица отметила, что это заявление другой женщины.

"Я эмигрирую из России в Европу", – это слова одной отважной матери, чей ребенок тоже прикован к инвалидной коляске", – отметила Самойлова.

юлія самойлова
Юлия Самойлова / Instagram

Россиянка подчеркнула, что получает такие письма все больше.

В нашей стране невозможно получить необходимые лекарства – их просто нет. И семьи готовы все бросить и улететь,
– добавила Юлия.

Артистка призвала при этом "не искать политики, а просто помочь".

Смотрите видео с Самойловой:

Напомним, накануне Самойлова опубликовала красноречивое фото – фотография сделана в аэропорту "Шереметьево" и она содержит теги "Европа" и "поехали". Впоследствии агент певицы прокомментировал эту информацию. По его словам, Самойлова уже находится на борту самолета. В пресс-службе Самойловой телеканала "360" заявили, что это "вопрос здоровья".

Кто такая Юлия Самойлова?Это российская певица с инвалидностью. Стала известной в 2017 году, когда должна была представлять Россию на Евровидении в Киеве. Однако впоследствии появилась информация, что в июне 2015 года она выступала в аннексированном Россией Крыму, нарушив перед тем правила пересечения админграниц с оккупированным полуостровом. В связи с этим СБУ запретила въезд в Украину российской исполнительнице. В 2018 году Самойлова все же представила Россию на песенном конкурсе в Португалии, но не сумела пробиться даже в финал, показав весьма слабое выступление.

Теги: Новости России LifeStyle Музыка Юлия Самойлова
Источник: 24 Канал
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