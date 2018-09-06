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Юлия Самойлова эмигрирует из России: представитель певицы назвал причину

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Юлия Самойлова эмигрирует из России
Юлия Самойлова эмигрирует из России / Фото из Іnstagram

Представитель российской певицы Юлии Самойловой назвал причину эмиграции певицы из России. Хотя артистка все подробности пока держит в секрете.

"Это вопрос здоровья", – заявили в пресс-службе Самойловой телеканалу "360". Как известно, у певицы диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана, девушка передвигается на коляске.

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Представитель Самойловой подчеркнул, что страна, в которую планирует иммигрировать артистка, пока неизвестна.

По его словам, певица впоследствии сама раскроет подробности своих планов.

В пресс-службе также отметили, что не могут рассказать больше, поскольку им не удается дозвониться до Самойловой.

Напомним, в ночь на 6 сентября российская певица Юлия Самойлова опубликовала в соцсетях видео, в котором заявила, что готова эмигрировать из России в Европу. Интернет-пользователи грубо раскритиковали планы девушки.

Кто такая Юлия Саймолова? Это российская певица с инвалидностью. Стала известной в 2017 году, когда должна была представлять Россию на Евровидении в Киеве. Однако стало известно, что в июне 2015-го года она выступала в аннексированном Россией Крыму, нарушив перед тем правила пересечения админграницы с оккупированным полуостровом. В связи с этим СБУ запретила въезд в Украину российской исполнительнице. В 2018 году Самойлова все же представила Россию на песенном конкурсе в Португалии, но не сумела пробиться даже в финал.

Теги: LifeStyle Новости России Музыка Юлия Самойлова
Источник: 24 Канал
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