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Юлия Самойлова прояснила свои слова об эмиграции из России

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Юлия Самойлова не эмигрирует из России
Юлия Самойлова не эмигрирует из России / Фото из Іnstagram

Российская певица Юлия Самойлова объяснила, почему ранее заявила об эмиграции из России в Европу.

На самом деле певица не собирается покидать Россию, а просто цитировала другую женщину.

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"Я готова эмигрировать из России в Европу", – это слова одной отважной матери, ребенок которой тоже прикована к инвалидному креслу", – сказала Самойлова в видео, опубликованном в Instagram.

По ее словам, она просто пыталась привлечь внимание к этой проблеме.

"В нашей стране невозможно получить нормальные лекарства – их просто нет", – добавила певица.

Напомним, ранее исполнительница выложила в Instagram пост, в котором говорила об эмиграции в Европу. Много пользователей сети ее жестоко раскритиковали, а некоторые предположили, что эмигрировать Самойлова не собирается, а просто хочет разогреть интерес к своей персоне.

Кто такая Юлия Саймолова?Это российская певица с инвалидностью. Стала известной в 2017 году, когда должна была представлять Россию на Евровидении в Киеве. Однако стало известно, что в июне 2015-го года она выступала в анексированном Россией Крыму, нарушив перед этем правила пересечения админграницы с оккупированным полуостровом. В связи с этим СБУ запретила въезд в Украину российской исполнительнице. В 2018 году Самойлова все же представила Россию на песенном конкурсе в Португалии, но не сумела пробиться даже в финал.

Теги: Новости России LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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