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      Юлия Тимошенко: Газ украинской добычи будет направлен на нужды людей, а тарифы снижены

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      Юлия Тимошенко: Газ украинской добычи будет направлен на нужды людей, а тарифы снижены
      Юлия Тимошенко: Газ украинской добычи будет направлен на нужды людей, а тарифы снижены / Ba.org.ua

      Украинский газ должен идти на нужды населения по меньшей мере более чем в два раза меньшей цене. Об этом заявила Юлия Тимошенко во время встречи с жителями города Пологи (Запорожская область), на которую собрались несколько тысяч человек.

      Как отметила лидер "Батькивщины", Украина добывает 21 миллиард кубометров газа, а все население потребляет – 19 миллиардов.

      "Почему украинский газ не отдать украинцам, а импортируемый, который куплен где-то на бирже, не отдать предпринимателям? В Конституции Украины написано, что все недра – народные", – подчеркнула она.

      Повышение властью Порошенко перед этим отопительным периодом цены на газ еще на 23,5% приведет к увеличению инфляции, заверила лидер партии: "Теперь все товары, в которых будет составляющая газа, тепла и воды, также вырастут в цене".

      Юлия Тимошенко возмущена, ведь власть объясняет это решение тем, что это якобы рыночная цена.

      "Какая рыночная цена? У нас абсолютная монополия, у нас один поставщик, у нас нет ни одного рынка. Рыночная цена – это когда можно выбрать, когда есть конкуренция. А у нас все в одних руках. И покажите мне, где рыночная цена устанавливается постановлением правительства?", – спросила председатель партии.

      Кроме этого, заявила Юлия Тимошенко, власть Порошенко за 4,5 года так и не смогла создать рынок газа и держит монопольную цену в 300 долларов за тысячу кубометров, выписывая людям платежки с заоблачными ценами и платя миллионные премии руководству НАК "Нафтогаз".

      Лидер партии также отметила, что если сравнить платежки 2009 года и сегодняшние – "разница в 11 раз".

      Теги: Новости Украины Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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