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      Юлия Тимошенко: Мы снимем все налоги для гастарбайтеров на денежные переводы и посылки в Украину

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / Фото из открытых источников

      После выборов новая власть снимет все налоги на денежные переводы и посылки для тех украинцев, которые вынуждены были уехать за границу и работать, чтобы прокормить свои семьи.

      Об этом Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook по случаю Международного дня мигрантов.

      "Мы должны благодарить их за то, что в очень тяжелых условиях они поддерживают свои семьи и украинскую экономику", – сказала лидер "Батькивщины".

      В то же время она отметила, что стратегической задачей новой власти станет обеспечение достойных условий для жизни и работы украинцев на собственной земле.

      Лидер "Батькивщины" отметила, что только по официальным данным украинского МИД, миллион граждан покинули Украину за прошлый год, а еще три миллиона готовы выехать за пределы страны в ближайшее время.

      Юлия Тимошенко заверила, что такая катастрофическая трудовая эмиграция, которая есть сегодня в нашем государстве, – это не последствия глобализации, хороший опыт путешествий и положительный результат безвиза, как любят повторять чиновники, а бегство из страны, где у людей нет ни нормальных зарплат, ни пенсий, ни социальных гарантий, ни перспектив на будущее.

      "58,7 процентов населения имеют доходы ниже среднего уровня, 30,5 процентов – доходы ниже реального прожиточного минимума. Мы официально самая бедная страна региона и континента. Вот это и есть реальные причины катастрофической миграции. На сегодня она составляет угрозу национальной безопасности страны", – подчеркнула она.

      Лидер "Батькивщины" убеждена: для того, чтобы выровнять эту ситуацию, прекратить паническую миграцию, надо дать людям альтернативу.

      "Мы должны показать, что государство ценит человека. Мы должны создать условия для нормальной, цивилизованной, достойной жизни в Украине", – сказала политик.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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