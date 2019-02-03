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      Юлия Тимошенко: Мы снизим цену на газ и введем мораторий на рост тарифов

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      Юлия Тимошенко: Мы снизим цену на газ и введем мораторий на рост тарифов
      Юлия Тимошенко: Мы снизим цену на газ и введем мораторий на рост тарифов / Ba.org.ua

      У нового президента, согласно Конституции, есть все рычаги для того, чтобы снизить цену на газ вдвое и ввести мораторий на рост тарифов. И если действующий президент этого не делает, это значит, что политика повышения цен – это его личное решение.

      Об этом Юлия Тимошенко заявила в прямом эфире телеканала "Украина".

      Лидер "Батькивщины" убеждена, снизить цену на газ не только возможно, но и необходимо сделать. И для этого нужно 5 шагов. Прежде всего новый президент воспользуется правом вето относительно постановлений правительства, что повысили цену на газ. Второй шаг – освободит своим указом от занимаемой должности руководителя структуры, которая устанавливает тарифы, НКРЭКП: "Назначает руководителя президент и отвечает за тарифную ситуацию президент".

      Третий шаг – украинский газ, как это было до 2014 года, будет направлен на нужды населения и бюджетной сферы.

      Следующий шаг новой власти – пересчет цены на газ, ведь с транспортировкой, с добычей, с 30% прибылью он должен стоить 3,55 гривны, а не 8,55 гривны, как сегодня выставляют людям.

      После выборов также будет введен мораторий на рост цен на жилищно-коммунальные услуги, как это сделали Румыния и Польша, отметила кандидат в президенты.

      Кроме того, Юлия Тимошенко отметила, что все чиновники действующей власти, которые незаконно обирали украинцев через тарифы, будут отвечать по закону: "Каждый, кто взял хоть копейку у людей через тарифы на газ, а потом переписал на свои офшорные счета, будет привлечен к уголовной ответственности".

      Лидер "Батькивщины" обратила внимание людей на то, что если в Украине не появится новый президент, действующая власть и в дальнейшем будет увеличивать тарифы: она уже приняла решение, что с мая газ подорожает на 15%, а в конце года – еще на 25%.

      Напомним, проект Постановления об отмене решения правительства о повышении цены на природный газ и введения моратория на его подорожание подписали лидеры шести фракций, кроме БПП. Документ (№9265) зарегистрирован в Верховной Раде.

      Теги: Новости Украины Газ Юлия Тимошенко Новости политики
      Источник: 24 Канал
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