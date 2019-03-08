Юлия Тимошенко: Победный мир в Украину принесут переговоры в формате "Будапешт+"

Новый формат переговоров "Будапешт плюс" – это путь к миру в Украине. И новый президент сразу после выборов начнет его внедрять.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время программы "Право на власть" на телеканале 1+1.

По ее словам, минский переговорный процесс зашел в тупик и нам надо немедленно менять стратегию достижения мира в Украине.

По убеждению лидера "Батькивщины", действующей власти надо было сразу правильно организовывать дипломатический процесс: не идти на Минские переговоры, которые посадили за стол переговоров двух террористов, так называемых "руководителей ЛНР/ДНР", а обратиться к Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году, когда Украина отказалась от третьего по мощности ядерного потенциала мира в обмен на гарантии нерушимости своих границ.



Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко отметила, что Будапештский меморандум – это неотъемлемая часть международного права, признанная миром, чего не скажешь о Минских договоренностях.

К тому же, переговорный процесс в Минском формате, по сути, остановлен, сказала она. И отметила, что встречи на уровне лидеров в Нормандском формате (участвовали лидеры Германии, Франции, страны-агрессора и Украины) не проходят 2,5 года.

Лидер "Батькивщины" убеждена, что у действующего президента нет пути к миру, ведь он говорит о безальтернативность Минского формата.

Зато команда Военного кабинета Юлии Тимошенко разработала пошаговый план действий, что будет предусматривать, кроме нового формата переговоров, построение сильной армии, введение нового военного контракта, который сделает службу привлекательной, чтобы не было, как в конце 2018 года – "почти 30 тысяч военных покинули армию", добавила политик.

Кроме того, все, кто обогащался на войне, на крови, понесут ответственность, – заметила она и напомнила о недавно обнародованном расследовании по поставкам президентом и его окружением через "Ленинскую кузницу" Порошенко в Украину непригодных запасных частей из страны-агрессора по завышенным ценам.

Юлия Тимошенко убеждена: "Мир будет установлен. И Донбасс, и Крым будет возвращен. Мы как Украина, все граждане, которые живут в Крыму и на Донбассе – единый народ".