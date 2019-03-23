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      Юлия Тимошенко: Президента, которого ЕС и США подозревают в коррупции, нужно немедленно менять

      33 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко

      В то время, когда Генпрокуратура и СБУ в Украине не способны расследовать коррупцию Порошенко и его окружения, этим занялись европейские и американские структуры. Антикоррупционное расследование открыли Кипрский суд, Британское агентство по мошенничеству в особо крупных размерах (SFO) и организация Евросоюза по борьбе с мошенничеством (OLAF).

      Об этом Юлия Тимошенко заявила во время пресс-конференции в Луцке.

      "Это, по сути, стало итогом многолетней коррупции, которая осуществлялась президентом и его ближайшими соратниками, бизнес-партнерами на оборонном бюджете. Когда ЕС против главы государства начинает коррупционное расследование, это говорит о том, что силовые структуры в Украине, к сожалению, не работают. Генпрокуратура и СБУ превратились, по сути, в департаменты корпорации "Рошен", которые не имеют ни свободы, ни желания расследовать резонансные коррупционные дела Порошенко и его окружения", – отметила лидер "Батькивщины".

      Как отметила Юлия Тимошенко, для Украины, которая пережила тяжелые испытания, живущая в войне, в бедности, сотрудничество европейских стран является чрезвычайно важным. Поэтому, неприемлемой является ситуация, когда лидер государства подозревается в коррупции.

      Кроме того, стало известно, что и в США начато коррупционное расследование против окружения действующего президента: "По всем направлениям уже начали работать другие государства, тогда как силовые структуры в Украине не работают".

      Председатель партии напомнила, что ровно 7 лет назад на должность министра экономики в правительстве Януковича назначили Порошенко.

      "Чужого человека на такую ​​должность не назначают. Януковича выгнал украинский народ в Ростов-на-Дону, но остался его наследник – Петр Порошенко, который продолжил коррупцию и покрывал всю коррупцию, которая была до того", – сказала она.

      Юлия Тимошенко посоветовала действующему президенту думать об уголовной ответственности, а не мечтать после второй каденции пойти в депутаты Европарламента, "ведь коррупция и мошенничество были на территории ЕС с его участием". О персональной ответственности председатель партии напомнила и руководству ГПУ и СБУ.

      Лидер "Батькивщины" заявила на пресс-конференции, что после выборов новый президент расследует всю коррупцию, и каждый, кто хоть копейку из бюджета взял, будет отвечать.

      "Все будут привлечены к уголовной ответственности. Мы наведем порядок, чтобы больше никто не мог взять что-либо в Украине", – подытожила Юлия Тимошенко.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Юлия Тимошенко - новости ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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