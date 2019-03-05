Юлия Тимошенко: Президентские выборы не закончились, а мы уже начали процесс снижения тарифов

Решение Окружного админсуда г. Киева о незаконности повышения цен на газ правительством в 2016 году стало базой для снижения тарифов вдвое, о котором обещала "Батькивщина".

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время митинга в г. Красилов на Хмельнитчине.

"Вчера мы с вами выиграли суд. Два года мы судились с правительством за то, что они незаконно поставили цену на газ и необоснованно", – отметила лидер "Батькивщины".

По словам Председателя партии, в преддверии выборов "суд решился нарушить команду президента и принял решение, что Кабинет Министров не имел права устанавливать такую цену, что она завышена и должна быть снижена немедленно".

"Теперь у нас есть база, для того чтобы новый президент сразу после президентских выборов вернул старый порядок, когда украинский газ шел украинцам, и поставил вдвое более низкую цену на газ. Ведь даже суд сказал, что это правильно", – отметила кандидат в Президенты Украины.

Юлия Тимошенко обратила внимание на то, что после снижения цены на газ стоимость тарифов на тепло и горячую воду будут снижены вдвое.

Председатель партии убеждена, только смена нынешней власти позволит украинцам избежать дальнейшего подорожания тарифов, которые Петр Порошенко планирует увеличить еще на 43% в целом за год.