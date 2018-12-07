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      Юлия Тимошенко встретилась с членами комитета Палаты представителей США по вооруженным силам

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      Юлия Тимошенко и Джим Купер
      Юлия Тимошенко и Джим Купер / ba.org.ua

      В рамках рабочего визита в США председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с конгрессменами Риком Ларсеном, Джимом Купером и другими членами комитета Палаты представителей США по вооруженным силам.

      Стороны обсудили текущее обострение ситуации в войне России против Украины после инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года и захват российскими силами украинских моряков и судов, говорится на сайте партии "Батькивщина".

      Юлия Тимошенко обратилась к членам комитета по вооруженным силам с просьбой консолидировать усилия по международной поддержке нашего государства для прекращения российской агрессии в Украине и достижения мира.

      Также глава "Батькивщины" поблагодарила конгрессменов за единодушную позицию США о событиях в Украине и предоставленную Соединенными Штатами политику помощи по безопасности Вооруженным силам Украины. Она также выразила надежду, что помощь будет продолжаться.

      Во встрече также принимали участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря и председатель Комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.

      Напомним, что с 4 по 7 декабря Юлия Тимошенко находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки.

      В рамках визита председатель партии "Батькивщина" уже провела встречи со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, президентом Национального демократического института (NDI) Дереком Митчелом, президентом Международного республиканского института (IRI) Дэном Твайнингом и региональным директором института по вопросам Евразии Стивеном Никсом, президентом Фонда защиты демократий Клиффом Мэем, сенатором от штата Арканзас, членом сенатских комитетов по вооруженным силам и разведки Томом Коттоном, членом комитета Сената США по разведке сенатором Джо Манчини, сенатором от штата Иллинойс, высокопоставленным членом Демократической партии США и членом сенатского комитета по обороне Ричардом Дурбином, а также приняла участие в круглом столе Атлантического Совета.

      Во время встреч главными темами для обсуждения стали ситуация безопасности в нашем государстве, в частности эскалация войны России против Украины, санкционные политика против страны-агрессора и проведения демократических реформ.

      Теги: Украина – Россия Новости политики Новости США Юлия Тимошенко ВО Батьківщина Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 Канал
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