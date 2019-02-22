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      Юная львовянка создала устройство, которое переводит цифровой текст шрифтом Брайля

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      Львовянка София Петришин в 16 лет разработала устройство, которое поможет изменить жизнь людей к лучшему. Она придумала устройство, которое преобразует цифровой текст в шрифт Брайля. Ее изобретение поможет людям с дефектами зрения быть более информированными и легче социализироваться.

      Увлечение с детства

      Девушка с малых лет интересуется программированием. Способствовала этому и семья Софии. Ее папа – программист, мама – математик. Поэтому в увлечении дочери ничего удивительного не было.

      Еще в школе, раздумывая над идеей, которая была бы полезной для человечества, София сначала хотела создать переводчик для людей с нарушениями речи. Но потом, когда у самой возникли проблемы со зрением, сосредоточилась на приборе для незрячих.

      Гениальное изобретение

      Девушка разработала прибор, который через USB устройство можно подключить к компьютеру, а можно – к обычной розетке, чтобы, например, считать текст с карты памяти. Пользователь выбирает нужный файл, и система переводит его шрифтом Брайля – делает текст "ощутимым" на ощупь. Таким образом не надо будет печатать книги с шрифтом Брайля, что требует, как правило, больших затрат денег и бумаги.

      Ее изобретение, верит София, поможет людям с дефектами зрения быть более информированными, знакомиться с новинками литературы, а в перспективе – самостоятельно пользоваться банкоматом.

      Мировая слава

      Благодаря этому изобретению София Петришин представляла Украину на международной Олимпиаде гениев в США, где она получила бронзовую награду. В Украине же девушка победила на Всеукраинском научно-техническому конкурсе Intel Техно.

      Пока же изобретение Софии Петришин нуждается в совершенствовании. Однако девушка на этом и не планирует останавливаться.

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      Теги: Новости Украины Гордость Украины
      Источник: 24 канал
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