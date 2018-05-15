Юная модель поделилась соблазнительным снимками с пляжа
Актриса и модель Чейз Картер, ранее позировала для популярного журнала Sports Illustrated Swimsuit, показала своим фанатам свежие фото со съемок.
Снимки девушка опубликовала в Instagram.
Несмотря на то, что модель только недавно начала сотрудничать с именитыми изданиями, на съемках она держится уверенно.
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Для фото Картер соблазнительно позировала, демонстрируя стройное тело и яркую улыбку.
Также в Sports Illustrated Swimsuit опубликовали забавный момент со съемок:
Источник: 24 Канал
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