Юная модель поделилась соблазнительным снимками с пляжа

Актриса и модель Чейз Картер, ранее позировала для популярного журнала Sports Illustrated Swimsuit, показала своим фанатам свежие фото со съемок.

Снимки девушка опубликовала в Instagram.

Несмотря на то, что модель только недавно начала сотрудничать с именитыми изданиями, на съемках она держится уверенно.

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Для фото Картер соблазнительно позировала, демонстрируя стройное тело и яркую улыбку.

Hola Mexico Публикация от Chase Carter (@lilbabycheezus) 10 Май 2018 в 2:09 PDT

Также в Sports Illustrated Swimsuit опубликовали забавный момент со съемок: