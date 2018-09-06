"Юная светлая душа отлетела в высь": появилась информация о погибшем на Донбассе морпехе

Накануне вечером в результате очередного провокационного обстрела со стороны боевиков на Донбассе погиб украинский воин Максим Овдиенко, который имел звание старшего матроса.

Об этом сообщила 36 отдельная бригада морской пехоты.

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"5 сентября около 18:40 во время очередного провокационного обстрела противником позиций наших защитников от осколков вражеских снарядов погиб наш собрат старший матрос Авдиенко Максим Александрович. Юная светлая душа улетела ввысь", – подчеркивается в сообщении.

Также в бригаде добавляют, что Максима Овдиенко до последнего вздоха защищал украинский народ, украинскую землю, оставшись преданным защитником, отважным воином, истинным собратом.

"Командование и весь личный состав морских пехотинцев выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Он навсегда останется в наших сердцах, памяти и строю.... Покойся с Богом брат-морпех", – резюмировали военные.

Напомним, ранее пресс-центр Объединенных сил сообщал, что на Донбассе за сутки 5 сентября погиб один украинский военный, правда никаких подробностей в Штабе тогда не обнародовали.