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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Юная теннисистка Костюк влюбляет своей сверхпатриотической позицией

654 Читати новину українською
Марта Костюк
Марта Костюк / Соцсети

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк утверждает, что всегда пытается общаться на украинском языке и пока будет длиться война на Донбассе, будет бойкотировать турниры в России. Как убеждает спортсменка, на теннисном фронте она так же защищает Украину, как воины АТО на востоке.

Об этом она рассказала в комментарии ресурсу "Главком".

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Для меня много значит патриотизм. Для меня честь представлять свою страну на соревнованиях. Люблю, когда звучит наш гимн, всегда слезы наворачиваются на глаза. Я очень люблю Украину. Пытаюсь, где только можно разговаривать на украинском языке. В свое время я была на Майдане, даже ночевала, там было очень классно. Это была чисто моя инициатива. Когда мама меня забирала, я плакала, не хотела идти оттуда,
– отметила спортсменка.

В то же время юная теннисистка подчеркнула, что не может осуждать тех людей, которые меняют флаг Украины на другой, поскольку может отвечать только за свои действия.

"Спортсмены такой шаг часто объясняют тем, что государство совсем не помогает? Я не знаю, но у меня такого не было. Я знаю, что Украина не может ничего для меня сделать, и в то же время не хочу, чтобы другая страна что-то делала. Я родилась в Украине, у меня вся семья – украинцы", – подчеркивает надежда украинского тенниса.

Кроме того, она рассказала о случае, когда ей предлагали сменить гражданство.

"Было у меня предложение два года назад, я отказалась сразу. Тем более уже поздно менять гражданство, потому что я выступила за сборную на Кубке Федерации. А когда ты хоть раз вышел на корт за сборную, то потом очень трудно поменять гражданство – сложная процедура", – убеждает украинка.

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По ее словам, люди за рубежом интересуются событиями в Украине, и большинство из них убеждено, что все проблемы на Востоке и Юге Украины идут из Кремля.

Сочувствуют и поддерживают. Мне очень больно смотреть на людей, которые там страдают. Я восхищаюсь героизмом наших солдат, волонтеров, людей, которые отдают свою жизнь за нашу Родину. Это дает мне силы и уверенность на теннисном корте. Мне есть, на кого равняться, брать пример и защищать Украину на теннисном фронте. И пока на востоке будут боевые действия, я считаю неуместным участвовать в соревнованиях, проводимых в России,
– добавляет Марта Костюк.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости спорта Теннис Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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Новости за 3 марта
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