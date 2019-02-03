17:19
3 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Заоблачные рейтинги РФ. Почему россияне сбивают беспилотники
      Вєсті Кремля
      18:17, 2 февраля
      Вести.UA. Жир: Путинская птичка в кокошнике. Бессмысленные советы Азарова
      Вєсті.UA
      19:09, 2 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Юная украинка Екатерина Бех выиграла второе подряд золото на чемпионате мира по биатлону

      57 Читати новину українською
      Екатерина Бех победила на юношеском чемпионате мира по биатлону
      Екатерина Бех победила на юношеском чемпионате мира по биатлону / Evgeny Tumashov/IBU

      Во время гонки преследования на юниорском чемпионате мира по биатлону в Брезно-Осрбли украинка Екатерина Бех выиграла золотую награду. Таким образом она установила уникальное достижение для Украины.

      Несмотря на то, что украинка стартовала первой (накануне она выиграла спринт), Екатерина Бех чуть ли не на старте растеряла свое преимущество. А впоследствии во время первой стрельбы сделала промах. Но все удалось изменить уже во время второй стрельбы. При этом в лидеры вышла не только Екатерина Бех, но и другая украинка Анна Кривонос, которая тоже отстрелялась чисто.

      Читайте также: Биатлон: календарь гонок сезона 2018-2019

      На третьем огневом рубеже Бех вновь допустила один промах. Значительно хуже пошли дела в Кривонос – два выстрела мимо.

      Но Бех сумела удержать лидерство. И подтвердила свое посягательство на победу, когда чисто отстреляла на четвертом огневом рубеже. Это помогло, ведь на последнем круге ее преимущество над немкой Ханной Кебингер составляло лишь полторы секунды. Но до финиша украинка свое преимущество лишь увеличивала.

      Екатерина Бех победила и стала двухкратной чемпионкой мира среди юниорок. Первой в истории украинского биатлона. Немка Ханна Кебингер финишировала лишь второй. Третьей стала представительница Франции Софи Шово.

      Что касается остальных украинок, то Аня Кривонос, заработав на двух стойках четыре круга штрафа, она откатилась во второй десяток. Поэтому финишировала лишь 17-й. Валерия Дмитренко и Анна Коваленко, финишировали неподалеку друг от друга, на 29-й и 35-й позициях.

      В общем зачете Юниорского кубка IBU Екатерина Бех вышла на второе место, сократив дистанцию от лидера, немки Ханны Кебингер, до 33 очков. Кроме того, на текущем чемпионате мира Катя набрала наибольшее количество очков среди всех спортсменок в трех личных гонках, и, согласно новым правилам IBU, получает их личную квоту на заключительный этап взрослого Кубка мира, который пройдет в конце марта в норвежском Холменколлене.

      Преследование. Юниоры
      1. Екатерина Бех (1+0+1+0) 31:23,8
      2. Ханна Кебингер (0+1+0+0) +9,1
      3. Софи Шово (0+1+0+2) +16,4
      ...
      17. Анна Кривонос (1+0+2+2) +1:35,5
      29. Валерия Дмитренко (0+1+1+1) +2:42,5
      35. Анна Коваленко (0+0+2+1) +3:13,6

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

      Теги: Спорт Новости биатлона
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Донбас, який (не)годує Україну: як росіяни згубили прогресивний регіон
      сегодня , 17:00 Донбас, який (не)годує Україну: як росіяни згубили прогресивний регіон
      Віталій Дейнега 34
      Кто такая Даяна Ястремская: история 18-летней звезды украинского тенниса
      сегодня , 16:45 Кто такая Даяна Ястремская: история 18-летней звезды украинского тенниса
      Ігор Саджениця 1427
      Як не витратити зайвого на навчання в ЄС
      сегодня , 16:01 Як не витратити зайвого на навчання в ЄС
      Блог Медіа 168
      Тимошенко, Зеленський, Порошенко: хто буде плакати, а хто візьме до рук булаву
      сегодня , 14:00 Тимошенко, Зеленський, Порошенко: хто буде плакати, а хто візьме до рук булаву
      Крістіна Бердинських 868
      Українці після Революції Гідності: запалу вистачило ненадовго
      сегодня , 12:01 Українці після Революції Гідності: запалу вистачило ненадовго
      Артем Овдієнко 1111
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      В обновленном рейтинге АТР Стаховский опустился на 14 позиций
       7 мая 2012 , 13:18
      Формула-1: Нюрбургринг погасит 254 млн евро долгов перед FOM
       3 августа 2012 , 20:01
      Все на своем месте. Итоги первой половины сезона УПЛ. Часть 4
       17 декабря 2013 , 20:07
      Адриано: В Донецке бессмысленно гибнут невинные люди
       16 сентября 2014 , 16:19
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук