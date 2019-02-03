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      Юная украинская биатлонистка прокомментировала двойную победу на Чемпионате мира

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      Екатерина Бех
      Екатерина Бех / Федерация биатлона Украины

      Украинская биатлонистка Екатерина Бех выиграла спринт и гонку преследование на юниорском чемпионате мира в словацком Брезно-Осрбли. Девушка рассказала с какими сложностями столкнулась во время соревнований и благодаря чему удалось победить.

      "Сегодня снова погода нам преподнесла сюрприз – непосредственно перед самым началом старта пошел дождь, и я думала, что лыжи будут немного "тупить". Но наша сервис-бригада сработала на пять с плюсом, лыжи на протяжении всей гонки просто летели! Я рада, что мне удалось сегодня справиться с нервами и со стрельбой. Очень рада", – заявила после победы Екатерина Бех.

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      Спортсменка также рассказала о своих мечтах во взрослом биатлоне.

      "Эти две медали... Конечно, я очень рада им! Будем работать и дальше. Стремлюсь к спорту высших достижений, поэтому хотелось бы в будущем, уже в "женщинах" показывать такие же высокие результаты", – подытожила Екатерина Бех.

      Напомним, Екатерина Бех сначала выиграла спринт на юношеском чемпионате мира по биатлону, а затем и гонку преследование. Поэтому на текущем чемпионате мира Екатерина Бех набрала наибольшее количество очков среди всех спортсменок в трех личных гонках, и, согласно новым правилам IBU, получает их личную квоту на заключительный этап взрослого Кубка мира, который пройдет в конце марта в норвежском Холменколлене.

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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