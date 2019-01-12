Юная украинская теннисистка пробилась в финал теннисного турнира в Китае

Харьковчанка Дарья Лопатецкая пробилась в финал турнира ITF World Tennis Tour. Это одиннадцатый матч подряд на соревнованиях в Китае, который выиграла украинская теннисистка.

На этот раз 15-летняя харьковчанка разгромила опытную Чала Буюкакчай, которая в свое время обыграла Элину Свитолину.

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Украинка справилась с соперницей чуть более, чем за час – 6:1; 6:2. 11-я победа с начала года.

Отметим, что неделей ранее Дарья выиграла аналогичные соревнования и теперь может получить второй титул за две недели.

Напомним, что в четвертьфинальном матче Лопатецкая за 2 часа 15 минут обыграла шестую сеяную японку Май Минокоси: 3:6, 6:1, 6:1.