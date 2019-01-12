Юная украинская теннисистка пробилась в финал теннисного турнира в Китае
Харьковчанка Дарья Лопатецкая пробилась в финал турнира ITF World Tennis Tour. Это одиннадцатый матч подряд на соревнованиях в Китае, который выиграла украинская теннисистка.
На этот раз 15-летняя харьковчанка разгромила опытную Чала Буюкакчай, которая в свое время обыграла Элину Свитолину.
Читайте также: Свитолина узнала имя соперницы в первом круге Australian Open-2019
Украинка справилась с соперницей чуть более, чем за час – 6:1; 6:2. 11-я победа с начала года.
Отметим, что неделей ранее Дарья выиграла аналогичные соревнования и теперь может получить второй титул за две недели.
Напомним, что в четвертьфинальном матче Лопатецкая за 2 часа 15 минут обыграла шестую сеяную японку Май Минокоси: 3:6, 6:1, 6:1.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Сколько украинских избирателей находятся за границей: известно количествосегодня , 11:16
-
Том Харди и Шарлотта Райли второй раз стали родителями: сына назвали именем любимого героя отцасегодня , 09:55
-
В России продлили срок следствия по делу пленных украинских моряков: известна новая датасегодня , 09:52
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта 2018 , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая 2018 , 06:50
Формула-1: Ромен Грожан - самый быстрый пилот второго дня испытаний2 марта 2013 , 12:31
Евробаскет-2017: Украина и Литва определили победителя матча5 сентября 2017 , 17:44
В Аргентине иначе решили судьбу ихнего "Днепр" - "Металлист"8 октября 2013 , 15:33
"Сталь" может заменить "Александрию" в УПЛ24 июня 2014 , 09:46