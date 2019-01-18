Юная украинская теннисистка рассказала трогательную историю о Серене Уильямс

Украинская теннисистка Даяна Ястремская оказалась давней поклонницей своей соперницы на Australian Open-2019 – Серены Уильямс.

В интервью для портала WTA 18-летняя украинка вспоминает, как наблюдала за игрой Серены в совсем юном возрасте.

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Когда мне было восемь, я увидела ее игру на одном из турниров "Шлема". Думаю, это был Открытый чемпионат Австралии, потому что корт был ярко-синим. Она проигрывала. Я быстро забежала к себе в комнату, взяла свою ракетку, вернулась в гостиную и делала вид, что бью по мячу одновременно с ней. Мне казалось, что я помогаю ей победить. Она выиграла подачу, выиграла гейм, выиграла сет, затем – матч. Я кричала с ней в одно время. Когда она победила, я подумала, что мы выиграли вместе. Это наша общая победа,

– вспоминает Ястремская.

Также Даяна призналась, что уже успела пообщаться с Сереной за пределами теннисного корта.

Это было после тренировки, я переодевалась. Она прошла мимо, шла на тренировку. Я сказала "привет, у тебя прекрасная дочь, я уважаю тебя как человека и как спортсмена", она меня поблагодарила. Это была милая беседа. Не знала, что мне предстоит сыграть с ней в третьем раунде, но когда я встретила ее, то поняла, что это момент, который я буду помнить всегда,

– рассказала украинская теннисистка.

Напомним, что на пути к матчу с Сиреной Даяна справилась с 23 сеяной турнира, испанкой Карлой Суарес Наварро, победив соперницу по сумме трех партий.



Матч между Сереной Уильямс и Даяной Ястремской состоится ночью 19 января.

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