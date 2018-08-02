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Юниорская сборная Украины разгромно проиграла Сербии в 1/8 финала Евробаскета-2018

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Юниорская сборная Украины U-18 крупно уступила сборной Сербии в 1/8 финала Евробаскета-2018 Дивизиона А.

Украинские баскетболисты не смогли навязать равной борьбы и уступили сверстникам из Сербии со счетом 49:121.

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Отметим, что среди подопечных Дмитрия Маркова лучшими были Орзул – 15 очков, Грицак – 14 и Марковецкий – 8+7 подборов.

В следующем матче чемпионата Европы сборная Украины сыграет против проигравшего в паре Германия – Хорватия. Это уже будет первый матч классификации за 9-16 места.

Сербия – Украина 121:49 (28:19, 28:13, 32:12, 33:5)

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Теги: Новости спорта Сборная Украины по баскетболу Баскетбол Фотоновости
Источник: 24 Канал
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