Об этом сообщили 22 июня. Парень уже чувствует себя лучше, но до сих пор находится в реанимации.
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Узнал родных, но говорить не может
По словам матери парня, его уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Сейчас врачи отмечают положительную динамику. Пациент уже начал реагировать на слова и кивать головой.
В первый день, когда он пришел в себя, медики сделали трепанацию. Они собрали таз на аппарат внешней фиксации. Также женщина говорит, что пострадавший уже узнал родных и близких. Однако пока он еще не говорит.
Все понимает и кивает
Он дает понять, что сожалеет из-за случившегося. Я его успокаиваю, говорю: "Ты у нас молодец". Он качает головой, что "нет". Я спрашиваю: "Что, накосячил"? Он кивает: "Да". То есть он понимает, что произошло, все помнит,
– рассказала мать парня Мария Горянская.
Также она добавила, что лечение будет длительным. Сейчас на него ежедневно тратят примерно 5 тысяч гривен. Поэтому семья парня собирает деньги в соцсетях.
Кратко об этой трагедии
- После падения из кабинки канатной дороги парень попал под микроавтобус.
- У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму.
- Также обнаружили переломы плеча и бедренной кости.
- Впоследствии рассказали, что он находится в бессознательном состоянии.
- Его подсоединили к аппарату ИВЛ, но не смогли провести обследование на томографе.
- Впоследствии СМИ сообщили, что этот случай мог быть самоубийством из-за результата ВНО.
- Однако мать все опровергла, поскольку он не сдавал тестирование.
- Она рассказала, что ее сын лишь хотел похвастаться перед друзьями.