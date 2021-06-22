Родных узнал и начал кивать: юноша, упавший с канатной дороги в Харькове, пришел в себя

22 июня 2021 , 14:39
Читати новину українською

Источник:

Суспільне

17-летний парень, который 13 июня упал с канатной дороги в Харькове пришел в себя. Он уже начал узнавать разных и кивать в ответ на вопрос Какое состояние парня сейчас рассказала его мать.

Об этом сообщили 22 июня. Парень уже чувствует себя лучше, но до сих пор находится в реанимации.

К теме Хотел похвастаться, – мама парня, который упал с канатной дороги в Харькове

Узнал родных, но говорить не может

По словам матери парня, его уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Сейчас врачи отмечают положительную динамику. Пациент уже начал реагировать на слова и кивать головой.

В первый день, когда он пришел в себя, медики сделали трепанацию. Они собрали таз на аппарат внешней фиксации. Также женщина говорит, что пострадавший уже узнал родных и близких. Однако пока он еще не говорит.

Все понимает и кивает

Он дает понять, что сожалеет из-за случившегося. Я его успокаиваю, говорю: "Ты у нас молодец". Он качает головой, что "нет". Я спрашиваю: "Что, накосячил"? Он кивает: "Да". То есть он понимает, что произошло, все помнит,
– рассказала мать парня Мария Горянская.

Также она добавила, что лечение будет длительным. Сейчас на него ежедневно тратят примерно 5 тысяч гривен. Поэтому семья парня собирает деньги в соцсетях.

Кратко об этой трагедии

  • После падения из кабинки канатной дороги парень попал под микроавтобус.
  • У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму.
  • Также обнаружили переломы плеча и бедренной кости.
  • Впоследствии рассказали, что он находится в бессознательном состоянии.
  • Его подсоединили к аппарату ИВЛ, но не смогли провести обследование на томографе.
  • Впоследствии СМИ сообщили, что этот случай мог быть самоубийством из-за результата ВНО.
  • Однако мать все опровергла, поскольку он не сдавал тестирование.
  • Она рассказала, что ее сын лишь хотел похвастаться перед друзьями.
Автор: Олександр Марчак