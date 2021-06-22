Родных узнал и начал кивать: юноша, упавший с канатной дороги в Харькове, пришел в себя

17-летний парень, который 13 июня упал с канатной дороги в Харькове пришел в себя. Он уже начал узнавать разных и кивать в ответ на вопрос Какое состояние парня сейчас рассказала его мать.

Об этом сообщили 22 июня. Парень уже чувствует себя лучше, но до сих пор находится в реанимации.

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Узнал родных, но говорить не может

По словам матери парня, его уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Сейчас врачи отмечают положительную динамику. Пациент уже начал реагировать на слова и кивать головой.

В первый день, когда он пришел в себя, медики сделали трепанацию. Они собрали таз на аппарат внешней фиксации. Также женщина говорит, что пострадавший уже узнал родных и близких. Однако пока он еще не говорит.

Все понимает и кивает

Он дает понять, что сожалеет из-за случившегося. Я его успокаиваю, говорю: "Ты у нас молодец". Он качает головой, что "нет". Я спрашиваю: "Что, накосячил"? Он кивает: "Да". То есть он понимает, что произошло, все помнит,

– рассказала мать парня Мария Горянская.

Также она добавила, что лечение будет длительным. Сейчас на него ежедневно тратят примерно 5 тысяч гривен. Поэтому семья парня собирает деньги в соцсетях.

Кратко об этой трагедии