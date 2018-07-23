Юношеская сборная Украины по футболу вышла в полуфинал Евро-2018

Сборная Украины U-19 вышла в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в Финляндии. В матче третьего тура группового раунда ребята Александра Петракова с минимальным счетом одолели Турцию – 1: 0.

Украинцы были на порядок активнее, чаще били по воротам, подали больше угловых, а сами позволили туркам нанести только один удар в створ ворот.

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Победный гол за команду Александра Петракова провел фланговый нападающий "Динамо" Сергей Булеца – ему ассистировал другой киевлянин Георгий Цитаишвили.



Эта победа позволила украинцам выиграть свою группу, ведь в параллельном матче Франция растоптала Англию (5: 0).



Таким образом, Украина набирает 7 очков и выходит в полуфинал с 1-го места, а это значит встреча в шаге от финала против Португалии, которая уступила в группе A только Италии. В другом полуфинале итальянцы встретятся против феноменальных французов.



Украина U-19 – Турция U-19 1: 0



Гол: Булеца, 9