Юные олимпийцы встретились с украинской общиной в Аргентине

В последний день пребывания в олимпийском Буэнос-Айресе сборная Украины, которая выступала на III летних Юношеских Олимпийских играх, ознакомилась со столицей Аргентины.

Вечером в парке Буэнос-Айреса возле памятника великому украинскому художнику Тарасу Шевченко состоялась встреча команды с украинской общиной в Аргентине с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Аргентинской Республике Юрия Дюдина.

Читайте также: На Юношеской Олимпиаде-2018 представители Украины завоевали 23 медали

В теплой и дружеской атмосфере олимпийцы пообщались с соотечественниками, которые сейчас живут в Аргентине.