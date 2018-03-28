Юный и красивый: На Донбассе от пули вражеского снайпера погиб защитник Украины (фото)

27 марта вечером на Светлодарской дуге на Востоке Украины вражеский снайпер убил 19-летнего добровольца Андрея Кривича, с позывным "Дилли".

Об этом сообщается на странице фонда "Вернись живым" в Facebook.

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Юный Андрей родом из Конотопа Сумской области, был доброволцем "Правого сектора". Это была его вторая ротация на Донбассе.

На передовой погиб боец ​​ДУК ПС Андрей с позывным "Дилли". Теперь парню навсегда останется всего 19 лет. Жизнь "Дилли" 27 марта унесла пуля вражеского снайпера. Это потеря, боль от которой невозможно заглушить,

– говорится в сообщении.

По словам Сергея Супруна, руководителя Сумского областного штаба движения "Правый сектор", погибший учился в Сумском педагогическом университете. Мечтал стать военным психологом.

Отметим, в Конотопе, откуда Андрей был родом, уже объявили дни траура – с 28 по 30 марта. Захоронение парня планируют провести в пятницу, 30 марта.

19-летний Андрей Кривич погиб на Донбассе