00:33
29 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-2°C
2°C -2°C
  • пятница
    5°C -5°C
  • суббота
    7°C -6°C
  • воскресенье
    15°C 5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Плачевная компенсация за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:49, 28 марта
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
ЦРУ
09:30, 28 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Юный и красивый: На Донбассе от пули вражеского снайпера погиб защитник Украины (фото)

100 Читати новину українською
Юный и красивый: На Донбассе от пули вражеского снайпера погиб защитник Украины (фото)
/ Фото с Facebook

27 марта вечером на Светлодарской дуге на Востоке Украины вражеский снайпер убил 19-летнего добровольца Андрея Кривича, с позывным "Дилли".

Об этом сообщается на странице фонда "Вернись живым" в Facebook.

Читайте также: Совсем юный: появилась информация о погибшем на Донбассе бойце

Юный Андрей родом из Конотопа Сумской области, был доброволцем "Правого сектора". Это была его вторая ротация на Донбассе.

На передовой погиб боец ​​ДУК ПС Андрей с позывным "Дилли". Теперь парню навсегда останется всего 19 лет. Жизнь "Дилли" 27 марта унесла пуля вражеского снайпера. Это потеря, боль от которой невозможно заглушить,
– говорится в сообщении.

По словам Сергея Супруна, руководителя Сумского областного штаба движения "Правый сектор", погибший учился в Сумском педагогическом университете. Мечтал стать военным психологом.

Отметим, в Конотопе, откуда Андрей был родом, уже объявили дни траура – с 28 по 30 марта. Захоронение парня планируют провести в пятницу, 30 марта.

19-летний Андрей Кривич погиб на Донбассе

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 28 марта: пожар на
28 марта, 23:03 Главные новости 28 марта: пожар на "Левобережной", Насиров хочет в президенты, Джамала родила
183
Мы еще можем спасти людей: не от пожара, но от войны
28 марта, 22:02 Мы еще можем спасти людей: не от пожара, но от войны
Ольга Черненко 874
Чому людям з інфарктами виставляють рахунки на сотні тисяч, попри державне забезпечення
28 марта, 21:00 Чому людям з інфарктами виставляють рахунки на сотні тисяч, попри державне забезпечення
333
Газовая
28 марта, 20:01 Газовая "зрада": почему Германия разрешила строительство "Северного потока-2"?
Борис Немировський 809
Лариса Барабаш-Темпл: Мой дед в 1941-м вместе со Стецько провозглашал во Львове независимость
28 марта, 19:01 Лариса Барабаш-Темпл: Мой дед в 1941-м вместе со Стецько провозглашал во Львове независимость
Іван Вербицький 193
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 20 марта , 13:45
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 30 ноября 2017 , 20:00
В Киеве неизвестные экскаватором разгромили мебельный магазин
 8 ноября 2017 , 16:58
В Киеве неизвестные в балаклавах разгромили кафе
 22 декабря 2017 , 12:13
Красавчик с серьезным характером: тест-драйв Mazda CX3 от Авто 24
 сегодня , 08:00
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук