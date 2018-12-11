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      Юный мальчик в ярком стиле повторил гол Тони Крооса на ЧМ-2018: видео

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      Мальчик повторил гол Тони Крооса на чемпионате мира-2018
      Мальчик повторил гол Тони Крооса на чемпионате мира-2018

      Роскошный гол Тони Крооса на чемпионате мира-2018 в ворота сборной Швеции повторили двое юных футболистов из неизвестного чемпионата.

      Это произошло во время одного из любительских детских чемпионатов. Мальчик с восьмеркой на спине отпасовал 11-му номеру, тот остановил мяч, после чего "восьмерка" закрутил его точно в ворота.

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      Несмотря на то, что качество поля могло быть значительно лучше, гол у детей удался не менее шедевральным.

      Напомним, благодаря голу Тони Крооса немцы вырвали победу у шведов на 95-й минуте со счетом 2:1. В последнем матче группового этапа бундестим проиграла Южной Корее и заняла последнее место в квартете.

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      Теги: Футбол Спорт Чемпионат мира по футболу - 2018
      Источник: 24 Канал
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