Юный украинский гонщик сделал первый шаг к Формуле-1

Одним из первых шагов к участию в Формуле-1 является участие в "низших" лигах – от Формулы-4 в Формулу-2. Именно в одной из них вскоре может начать карьеру молодой украинский гонщик Иван Пеклин.

Первым шагом к Формуле-1 Формула-4, которая была создана в 2014 году. Уже впоследствии пилот попадает в Формулу-3 (FIA Formula 3 European Championship), которая была создана в 2012 году. Уже после Ф3 пилот попадает в Формулу 2, созданную в прошлом году на базе бывшей GP2.

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Кроме одинаковой мощности, одной из основных целей создания такой понятной и прозрачной формульной иерархии для FIA были бюджеты. В Ф4 заявляют, что весь Чемпионат пилоту будет стоить примерно 200 тысяч евро, однако на самом деле, с учетом тестов и накладных расходов, бюджет вырастет. Именно на тесты такого болида и отправляется украинец Иван Пеклин, тем самым делая первый шаг, на пути к Формуле 1, пишет motorsport.ua.

Напомним, что Иван, которому недавно исполнилось 17 лет, после нескольких чемпионских титулов и завоеванных Кубков Украины в младших картинговых классах, стал самым молодым Чемпионом Украины престижного международного класса KZ-2.

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Первым станут тесты в французской Формуле 4. Они состоятся на этой неделе на легендарной трассе в Ле-Мане в ее короткой стационарной конфигурации Бугатти.