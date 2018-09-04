Юный вратарь умер после столкновения с соперником
13-летний вратарь футбольной команды "Гелдерс Герренберг" умер после столкновения с соперником в кубковом матче голландского турнира MvR.
Мальчик потерял сознание, и ему была вызвана скорая помощь. Однако у вратаря сразу замедлились сердцебиение и дыхание, врачи не смогли его спасти. Матч был прекращен. Об этом сообщает Omroepgelderland.
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На следующий день после смерти голкипера состоялась встреча, на которой присутствовали товарищи и родители умершего спортсмена.
"Сложно поверить, что это неудачное столкновение привело к таким ужасным последствиям. Мы выражаем поддержку его семье и друзьям. Мы желаем им сил, чтобы справиться с потерей", – заявили в MvR.
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