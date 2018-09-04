17:33
4 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
31°C 14°C
  • среда
    27°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Варфоломей решил не пить из российского "болотца". Еще немного Соловьиного помета
Вєсті Кремля
21:45, 3 сентября
Вести.UA. Медвежьи услуги Медведчука. Шапка Гриши-молодца
Вєсті.UA
19:52, 3 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Спорт
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Юный вратарь умер после столкновения с соперником

258 Читати новину українською
13-летний голкипер умер после столкновения с соперником
13-летний голкипер умер после столкновения с соперником

13-летний вратарь футбольной команды "Гелдерс Герренберг" умер после столкновения с соперником в кубковом матче голландского турнира MvR.

Мальчик потерял сознание, и ему была вызвана скорая помощь. Однако у вратаря сразу замедлились сердцебиение и дыхание, врачи не смогли его спасти. Матч был прекращен. Об этом сообщает Omroepgelderland.

Читайте также: Троих украинских спортсменов поймали на допинге

На следующий день после смерти голкипера состоялась встреча, на которой присутствовали товарищи и родители умершего спортсмена.

"Сложно поверить, что это неудачное столкновение привело к таким ужасным последствиям. Мы выражаем поддержку его семье и друзьям. Мы желаем им сил, чтобы справиться с потерей", – заявили в MvR.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Футбол Спорт
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Я научу вас свободу любить..." Роковини смерті Стуса
сегодня, 17:09 "Я научу вас свободу любить..." Роковини смерті Стуса
Блог Соцмережі
Россия вооружается или "пилит" деньги своих граждан?
сегодня, 17:01 Россия вооружается или "пилит" деньги своих граждан?
Злой Одессит
BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфор
сегодня, 17:00 BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфор
Чому Порошенко має намір відмовитись від американських та європейських військ в Україні
сегодня, 15:01 Чому Порошенко має намір відмовитись від американських та європейських військ в Україні
Дід Панас
МОН меняет условия поступления в вузы в 2019 году: чего следует ожидать
сегодня, 14:09 МОН меняет условия поступления в вузы в 2019 году: чего следует ожидать
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Сборная Чехии вышла вперед в теннисном противостоянии с аргентинцами
 16 сентября 2012 , 14:53
Йохан Ольсон неожиданно выиграл 50-километровую гонку классикой
 4 марта 2013 , 04:48
Манчестерские гранда охотятся на хавбека "Реала", Моуринью отпускает форварда
 25 декабря 2013 , 12:40
"Шахтер" - "Динамо": Стартует спецпроект об украинском Эль Класико
 26 апреля 2015 , 16:30
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук