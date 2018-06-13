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Игра Jurassic World: Evolution вышла официально: обзор сюжета и системные требования

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Jurassic World: Evolution: обзор, системные требования, дата релиза игры
Jurassic World: Evolution: обзор, системные требования, дата релиза игры / Фото из свободных источников

Вчера, 12 июня, игра Jurassic World: Evolution от компаний Universal и Frontier Developments официально вышла на PC, PlayStation и Xbox. Игра создана специально для поклонников "Парка Юрского периода" и захватывает графикой и детально прорисованными персонажами.

Сюжет и графика игры Jurassic World: Evolution

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В основе игрового процесса лежит создание вашего собственного парка развлечений. Если вы смотрели фильм, то понимаете о чем идет речь. Нужно строить загоны, вольеры и другие постройки для содержания ваших "питомцев", развивать свои развлечения и привлекать аудиторию. Это достаточно многогранный процесс, который зависит от массы параметров и требует от вас повышенного внимания – нужно следить за тремя направлениями развития своего предприятия.

Скріншот з гри Jurassic World: Evolution

Скриншот с игры Jurassic World: Evolution

Активно развивайте научное направление, чтобы ваши динозавры были более интересные, тратьте средства на развитие развлекательной составляющей и не забывайте о безопасности. Только так можно будет реализовать действительно успешный парк, хотя даже при четком контроле форс-мажоры тоже случаются. Без этого никак, да и игра скорее позволяет вам получать удовольствие от решения этих проблем.

В игре о разведении динозавров важнейшим элементом являются, как ни странно, динозавры. Разработчики Jurassic World: Evolution явно просидели не один месяц с картинками с энциклопедий. Или может брали в штат ученого, который бы указывал какие элементы правильные, а какие не очень. В итоге получилась очень привлекательная картинка.

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Ваши воспитанники двигаются, пьют воду из озера, бегают и живут своей жизнью. Как и должны жить животные в зоопарке. Правда, это динозавры, а не какие-то там косули, так что ощущения от увиденного совсем другие. Выглядят динозавры живо, реально, красиво, хочется приближать камеру и только на них и смотреть.

Jurassic World: Evolution
Jurassic World: Evolution доступна на всех платформах с 12 июня 2018 года

Картинка в игре отличная, особенно если играть на максимальных или ультра настройках графики. Пейзажи завораживают, вода выглядит как настоящая и отражает облака с солнцем. Внимание к качеству графики заметно буквально на каждом шагу – деревья, трава и другая растительность движется от ветра, здания не напоминают бездушные коробки.

Минимальные системные требования для Jurassic World: Evolution:

1. Операцонная система: Windows 7 (SP1+)/8.1/10 (только 64-разрядные системы).
2. Процессор: Intel Core i5-2300 или AMD FX-4300.
3. Оперативная память: 8 ГБ.
4. Видеокарта: GeForce GTX 650 (2 ГБ) или Radeon Radeon HD 7850 (2 ГБ).
5. Версия DirectX: 11.
6. Свободное место на жестком диске: 8 ГБ.

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Рейтинг и дата выхода Jurassic World: Evolution

Стоит отметить, что Jurassic World: Evolution — одна из лучших игр, созданных по мотивам фильма "Парк Юрского периода". Управление компанией inGen задержит вас возле компьютера на долгое время. О неплохо успех игры говорит и ее общий рейтинг Jurassic World: Evolution на Metacritic. Новая игра набрала 75 баллов из 100 возможных. Как отмечалось выше, игра уже доступна на PC, PlayStation и Xbox еще от вчера.

Трейлер игры Jurassic World: Evolution – смотрите видео
 

 

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Теги: Техно Интернет Игры
Источник: 24 Канал
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