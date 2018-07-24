Юргорден - Мариуполь: где смотреть матч квалификации Лиги Европы

В четверг, 26 июля, первый украинский клуб стартует в еврокубках – "Мариуполь" сыграет на выезде против шведского "Юргордена".

Правами на трансляцию украинских клубов в еврокубках владеет медиа-холдинг "Медиа Группа Украина", куда входят ТРК "Украина" и "Футбол 1/2". Именно на "Футбол 1" состоится трансляция. Начало в 19:50 часов.

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За 45 минут до начала матча на канале "Футбол 1" начнется трансляция из студии, где будет обсуждение перед матчем. Рассмотрение игры также состоится и по окончании футбольного поединка.

Онлайн матч будет доступен на OLL.TV. Однако там трансляция платная – 29 гривен за один матч или 59 гривен за трансляцию матчей целый месяц.

Для тех, кто будет находиться в Мариуполе, клуб организует просмотр матча на большом экране торгового комплекса "Порт Сити".