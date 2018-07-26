"Мариуполь" на выезде сыграл в ничью с "Юргорденом" в матче Лиги Европы

Футбольный клуб "Мариуполь" сыграл первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы. На выезде украинцы противостояли шведскому "Юргордену".

Украинская команда не была фаворитом этого матча и противостояния в целом. Однако игра показала, что "Мариуполь" способен на равных противостоять сопернику. Даже на его поле.

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Украинцам удалось сдержать стартовый натиск на их ворота. А когда игра выровнялась, им удалось забить. После подачи с углового Яворский головой (фактически затылком) пробил по воротам. Это было еще на 37-й минуте матча.

Ничью шведы спасли уже на 4-й добавленной минуте матча, когда защитники проворонили в своей штрафной Баджи. До этого "Юргорден" имел лишь две реальные возможности отличиться – дважды пробивал Мрабти. А уже в конце матча после удара Даниэльсона мяч попал в штангу.

Впереди у команд ответный матч в Одессе 2 августа.

Юргорден – Мариуполь 1:1

Голы: Баджи, 90+4 – Яворский, 37