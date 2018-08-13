Юридическая война против России: Украина подала иск в суд из-за пленников Кремля

Украина наконец подала коллективный иск против России за нарушения прав человека. В основе претензии – дела 71 политзаключенного Кремля с украинским паспортом.

Представители Минюста готовили иск месяц, только исковое заявление описано на 130 страницах. Именно столько доказательств о нарушении прав человека в России собрали украинские юристы.

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В документах – свидетельство политзаключенных Кремля с украинским паспортом, данные о пытках и издевательствах над ними.

Подаем заявление относительно 71 украинца, которые находятся, по нашим убеждениям, за решеткой в Российской Федерации. Одновременно мы продолжаем собирать информацию,

– заявил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина.

В деле есть объяснения самих политзаключенных. Нет видео или аудио, но о том, как издеваются над заключенными в российских тюрьмах, не раз говорили российские правозащитники. Только в этом году "Новая Газета" опубликовала десятиминутный фрагмент записи с камеры одного тюремщика. Надзиратели жестоко избивают осужденных, украинские пленники говорят, что с ними обращаются так же.

Такой иск страна подает впервые, фактически, это вариант юридического признания украинцев-политзаключенных Кремля, до сих пор не было.

"Впервые такое происходит через 5 лет войны , когда международный иск охватывает сразу всех украинских политзаключенных. И все украинские политзаключенные подпадают под такой зонт от государства," – сказал председатель ОО "Объединение родных политзаключенных", брат Евгения Панова Игорь Котелянец.

Это юридическая война, то есть это первое юридическое заявление, которое констатирует системность преследования, фактически уничтожение и преследование украинцев в России,

– заверил министр юстиции Украины Павел Петренко.

В иске указали конкретные имена, говорят в Минюсте. Это обвинения против прокуроров и судей по делам украинцев-политзаключенных Кремля. А также главного руководителя и идеолога – президента страны-агрессора Владимира Путина.

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Это уже шестой иск Украины против России в Европейский суд по правам человека. Есть еще несколько в других судах, но продвигаются они очень медленно. Даже те, что подали еще несколько лет назад – до сих пор без приговоров.