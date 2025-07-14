Осужденного за сбыт наркотиков киевского бизнесмена увидели на свободе

Киевский бизнесмен Юрий Чернецкий, осужденный в 2022 году за сбыт наркотиков, сейчас находится на свободе после отмены приговора Верховным Судом. Бориспольский суд избрал для него ночной домашний арест, а прокуратура оспаривает это решение.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру. Киевский бизнесмен Юрий Чернецкий, приговорен в 2022 году к 5 годам за сбыт наркотиков, сейчас находится на свободе – Верховный Суд отменил его приговор и направил дело на новое рассмотрение.

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Почему осужденный бизнесмен Чернецкий находится на свободе?

Бориспольский городской районный суд избрал для него ночной домашний арест, а не содержание под стражей, что вызвало общественный резонанс.

Ранее в одной из киевских клиник появилась фотография бизнесмена с подписью "Сегодня у нас известный гость", что вызвало обсуждение в соцсетях.

Прокуроры уточнили, что Чернецкий уже имеет решение суда апелляционной инстанции об осуждении, но после жалобы защиты Верховный Суд частично отменил приговор. Новое рассмотрение дела продолжается, а следующее судебное заседание назначено на 23 июля.

Кроме того, Печерский райсуд Киева рассматривает другое уголовное производство против Чернецкого – за сбыт наркотиков и незаконное обращение с боеприпасами. По данным прокуратуры, он уплатил залог в размере 1 миллиона гривен после нескольких уменьшений суммы с почти 4 миллионов.

Прокуратура обжалует решение суда о ночном домашнем аресте, но апелляционный суд жалобу не удовлетворил.