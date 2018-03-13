Юрий Андрухович – стихи и биография одного из лучших современных писателей

Юрий Андрухович – знаковая фигура для современного украинского искусства. 13 марта он празднует свой день рождения, ему исполняется 58 лет. В честь этого праздника мы собрали для вас лучшие произведения писателя и интересные факты из его биографии.

Биография Юрия Андруховича

Юрий Андрухович родился в Станиславе (ныне Ивано-Франковск) 13 марта 1960. Окончил редакторское отделение Украинского полиграфического института во Львове (1982) и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.Н. Горького в Москве (1991). Работал газетчиком, служил в армии, некоторое время возглавлял отдел поэзии ивано-франковского журнала "Перевал" (1991-1995).

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Поэтический дебют Андруховчиа состоялся в первой половине 80-х гг. и завершился выходом в свет сборника "Небо и площади" ("Небо і площі", 1985), который критика встретила в целом благосклонно. В том же году Андрухович вместе с Небораком и Ирванцом основал поэтическую группу Бу-Ба-Бу (сокращение от "бурлеск – балаган – буффонада"), значение которой для каждого из трех ее участников с годами менялось – от чего-то вроде "внутреннего тайного ордена" до "прикладной квазифилософии жизни".



Юрий Андрухович/фото The Ukrainians

Из прозаических произведений Андруховича первым был опубликован цикл рассказов "Слева, где сердце" ("Зліва, де серце") – почти фактография службы автора в войске, своеобразная "захалявная книжечка", что писалась во время дежурств.

Андрухович является автором переводов с английского (в частности, он автор пятого украинского перевода шекспировского "Гамлета", а также книги переводов американских поэтов-битников), польского (Т. Конвицкий), немецкого (Р. М. Рильке, Ф. Роллер, Ф. фон Герцмановски-Орландо) и русского (Б. Пастернак, О. Мандельштам, А. Ким).

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Его произведения западные критики сравнивают с работами Умберто Эко, а у нас относят к неоцинизму. Мало кто решается экранизировать культового автора – это якобы "рискованно". Хотя попытки были. В частности, в основе фильма "Кислородный голод" (режиссер Андрей Дончик) лежат книги "Слева, где сердце" ("Зліва, де серце") и "Королевская охота" ("Королівські лови") Андруховича.

Второй и последний на сегодня полнометражный фильм по мотивам произведений Андруховича был выпущен в 1994 году под названием "Амур и демон". Лента рассказывала о хитром коллекционере, что в послевоенные годы собирал коллекцию из конфискованных КГБ-шниками ценных вещей.



Юрий Андрухович/фото The Ukrainians

В 2010 году проза Юрия Андруховича еще раз появилась на большом экране. Тогда был представлен ​​сборник короткометражек "Мудаки. Арабески". Сюда вошел один из эпизодов первого романа писателя "Рекреации" под названием "Рано утром" (режиссер Владимир Тихий).

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Цитаты Андруховича не теряют актуальности. Напомним одну из самых известных: "Лучшие времена сами по себе не наступают – их следует вызывать и навлечь, причем не только инакомыслием, но и иносказанием. Иногда – инокричанием".



Юрий Андрухович/фото The Ukrainians

Стихотворения Юрия Андруховича

Стихотворения из сборника "Письма в Украину"

***

Вулиця Єреванська

Наш дім уже зносять, а ми ще живемо у ньому,

ховаємо в ринву щербаті ключі, мов колись,

і стелимо на ніч худу споконвічну солому,

та вікон уже не відчиниш – вони розтеклись.

Ще птиці бувають у нас, але множаться втрати;

збираєм дощівку в роззявлені нутра горнят

і хочемо щось підлатати і підмалювати,

Та – поверх за поверхом – нижчає темний фасад.

Ще ходимо тут, оминаючи шпари й завали,

І гріємо чай, і говоримо про переїзд,

а лози не сохнуть, і крила дерев дотривали,

та птиці минають, уже не звиваючи гнізд.

І в цю аварійну, хистку й неосвітлену зону

от-от увірветься забуте волання сурми;

і ти ще стоїш на ламкій половині балкону,

а знизу вже кличуть і гупають лунко дверми.

У небі, такому старому, тісному, блідому,

легкими уламками світла розвіємось ми –

салют, вибухівко, у ребрах колишнього дому!

Хоч будуть великі, і білі, і вічні доми.



Юрий Андрухович/фото Ekaterina Pereverzeva

Из цикла "Записки фенолога"

***

Травень є травень. І ми неповторно живі,

й наші сади мов ліси з непролазною тінню.

Скільки тепла подаровано цьому камінню,

світла – цим вікнам, підземного тління – траві?

Скільки увімкнуто в нас кольорових вогнів?

Травня несем на собі неспокійну відзнаку:

тут, між великістю каменя й малістю злаку,

чи не обернеться милість природи на гнів?

Скільки на наших очах облетіло кульбаб?

Що залишається – стебел пусте безголів’я?

Мислячих стебел розкішно-густе пустослів’я?

Стежмо за вітром, і промінь – мов поданий трап.

Кров переміниться. Цвіт на каштанах мине.

Ми поспішаємо жити, немов після мору.

Може, у тім і спасіння – пізнати цю пору,

ніби останнє цвітіння. Єдине. Одне.

***

Зміна декорацій

У приміщенні церкви відкрито вокзал:

почекальні, лампади, ікони, кабіни.

Перелюднені хори гудуть, мов казан,

a в касирок вуста, як фальшиві рубіни.

Туалети і фрески. Колишня зоря

закотилась у тлін, мов Марія у чорнім.

Відчиняєш, як двері, врата вівтаря –

і виходиш, і ходиш по першій платформі.

А на ній – протяги, паротяги. Свічок

пересохлі світла, як пісні на бенкеті.

Облягаєм вагон. І свистить у сюрчок

пролетарський пророк у червонім кашкеті.

У приміщенні школи відкрито готель:

там завжди хтось із кимсь укладається спати.

Сталактити волого пульсують зі стель,

старшокласниці прагнуть солодкої вати

і, сплітаючи русла заламаних рук,

опановують суть природничих наук.

У приміщенні замку відкрито шпиталь:

там гуляє лицарство в потертих піжамах,

мов побите вогнем чи познімане з паль,

і діагноз готують на них, ніби замах.

Адже в кожній з нічних півосвітлених веж

їх лікують від стиду. І цвяхами теж.

У приміщенні цирку відкрито завод:

там летить над верстатами гордий народ

у блискучому гримі – від вуха до вуха.

У приміщенні неба відкрита тюрма.

У приміщенні тіла відкрита пітьма.

У приміщенні духа відкрита розруха.

Юрий Андрухович на открытии уличной библиотеки в Харькове, 2017

Стихи Андруховича о любви

Вірш Казкар

Я мiг би гнати тепле стадо –

мене б життя кудись несло,

або пiзнав би легко й радо

просте корисне ремесло.

I так лiчив би добрi днини,

а дзиҐарi з високих веж

мене хвалили б щогодини:

Ти мудро й праведно живеш,

якщо живеш, якщо живеш!

А я – не той, бо родом з райдуг

i я махнув на похвали –

мене ви знаєте як зайду,

а все ж зовете за столи!

Адже в менi бринить як свято

земних iсторiй вiчний рух:

про серце, вiрне i завзяте,

про творче диво теплих рук,

про незугарне i прегарне,

про сонний сад i жах темниць,

про дівчину з очима сарни,

що виросла в краю суниць,

про двоголосся неба й хлiба,

коли у небi вiщий птах,

коли духмяна груша липня

в листках повисне i в лiтах,

а я повiм коханiй так:

ти – достеменна як сльоза

найтонша лагiдна лоза

ти – океан для корабля

розкiшна маревна земля

ти – i колиска i труна

найчарiвливiша струна

в тобi живе моя луна

моя небесна борозна

я – просто пiсенька твоя

моє свiтило золоте

холодний i бездарний я

коли без тебе все не те

i свiт як плiд у нас надвоє

аж ми ласуємо обоє.

***

Дует

До нічного пейзажу тулився невиспаний вітер.

Між землею і небом – висячі плантації квітів…

У червоних кульбабах електроосвітлення вулиць

дві самітні тендітні душі – рука в руку – вгорнулись.

Між землею і небом ходили поет і блудниця.

Був на ньому позичений фрак, а на ній – з реп'яхами спідниця.

І такі вони бачили сни, що зірки були заздрі,

і були вони досить смішні, але й, кажуть, прекрасні. Їх невтолене так і боліло невтоленим –

у безлюдні піски повтікати б їм степом оголеним.

Але це було щастям: у ночі туманні та хмарні

заблукати у місті, де квітнуть осінні ліхтарні,

і довіку ходити удвох по висячій плантації,

де кульбаби горять і наспівані сни повертаються…



Юрий Андрухович и Сергей Жадан на открытии уличной библиотеки в Харькове, 2017

***

А це така любовна гра:

кружіння, дзеркало і промінь! –

ти все одно підеш за грань,

у чистий спомин, чистий спомин.

Кружіння!.. Ніби й неспроста

миттєвий дотик (чудо стику!) –

на луг життя і живота

покласти б руку, теплу й тиху...

Ми надто близько – марний знак,

той запах Єви – не інакше!

Ми двоє в дзеркалі, однак

усе не так і все не наше.

Бо вийду із дзеркальних меж –

розвалиться хистка будова.

Ти в чистий спомин перейдеш,

слонова кість, роса медова...

***

Нехай уже не нам – солодкі ягоди

й вода з ключа, шовкова і правічна,

і дві легкі долоні, спраглі злагоди

в тремкому палі, мов на вітрі свічка,

нехай уже не нам – ліхтарна вулиця

з нічним кафе, підсвіченим і теплим,

і все, що продається та купується, –

нехай уже не нам, а ми потерпим,

спокуси обійдемо, ніби торжища,

де на вагу оздоб – тіла мосяжні,

де радощі, немов цупкі полотнища,

купецтво переміряло на сажні,

ранкові небеса й луги незаймані,

і хліб, що голубам на площі кришим,

і надписи, полишені на камені,

нехай уже не нам – нехай мудрішим…

А все ж і нам принаймні мить дарована,

але така блаженна і тонка:

ця ніч на нас накинута покровами,

і ти течеш до мене, як ріка.

***

Юрий Андрухович – стихи об Украине

***

Україна ж – це країна бароко.

Мандрувати нею – для ока втіха.

І тому западає спокуса в око:

зруйнувати все. І скільки б не їхав,

бачиш наслідки: мури і житла хворі

ще, мабуть, від турків. І п'ятикутні

знаки. З криниць повтікали зорі,

тобто їх нема, криниці відсутні,

але є сліди, і це дозволяє

подавати прогноз у вигляді віри

в неминуче. Тому що наша земля є

чимось більшим, аніж сорочка для шкіри.

Це підпільне бароко влаштовує опір

і цвіте шалено навіть в уламках,

хоч забуто нас і мовчать в Європі.

Катувати зручно в палацах, замках,

а в каплицях тісно. Тому каплиці

є найперший крок углиб України.

Мені видно все з чужої столиці.

Все на світі можна підняти з руїни,

крім живої крові, як ми вже знаєм.

Напиши, чи всі живі та здорові.

Чи літають ангели над Дунаєм,

чи дощі у Львові, чи досить крові.



Юрий Андрухович/фото The Ukrainians

***

Повертаємся, всіявши зойком оази;

кров на піхвах, засмага східна.

Та зачинене місто, мов острів прокази,

або клітка, в якій єхидна.

Поки нас не було, поки нас у пустині

прошивала сурма побідна,

на стовпах і криницях, мов сіль на хустині,

проступило тавро: єхидна.

Ми згубили себе в агарянськім поході.

Перемога цілком не видна.

І до рідних дверей нам достукатись годі,

і вітчизна немов єхидна.

Рідні панни зів'яли по вежах і клітях,

пізня ласка така фригідна.

В зимних венах померло дзвінке повноліття,

а в очах ожила єхидна.

Це вона відкладає століття, мов яйця,

по торгах, де музика мідна,

де помости смертей, де живуть і бояться,

де юрба сичить, мов єхидна.

Що я можу? Хрипуча сурма наді мною.

Я півсвіту пройшов приблизно.

Можу босим піти за твоєю труною,

рідна панно, стара Вітчизно.

***

Сумнів

Такої ночі перейду місток,

ступлю на сніг і подолаю схил.

всього мене – до мозку і кісток

пройме мороз, опівночі стосил.

О ніч німа, пустельна і совина!

Цей холод, ця тілесна печія…

Матерія – первинна. Це – провина.

(Як не моя й не Божа, то чия?)

Мої знання сумнівні і сумні.

Тому й жага нуртує, мов аорта, -

і я не сам: глузлива пика чорта

по-змовницьки підморгує мені.

Беріть мене, панове чортівня!

Тягніть у вир, де душу розітнуть.

А там, де народилося ягня,

про мене, безнадійного, зітхнуть…



Юрий Андрухович

***

Пісня мандрівного спудея

Агов, мої маленькі чортенята!

З-під свити я вас випущу на світ –

туди, де кров з любов'ю черленяться,

де пристрастей i пропастей сувій…

Я – ваш отець, тож будьте мені вірні!

(які невірні рими в голові!),

але коли до серця входять вірші –

прекрасні, наче крила голубів,

які тоді надії!..

З риторик і поетик академій –

гайда на площу, як на дно ріки!

Підслухані у вирі цілоденнім,

ті рими – вчителям наперекір

(у вчителів, здається, перекір) !

Або в поля, як на зелену прощу –

читати вірші травам і вітрам!..

І постарайтесь, я вас дуже прошу,

щоб явір тихі сльози витирав,

щоб небо, нахилившись, наслухало,

щоб завше був натхненний соловій…

Хвалу воздавши часові зухвалу,

звірят і пастухів благословіть!..

Отож, – на світ, за діло – чарувати!

Агов, мої маленькі чортенята!