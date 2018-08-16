Юрий Бакалов стал новым главным тренером ФК "Львов"

Новым главным тренером ФК "Львов" стал 52-летний украинский специалист Юрий Бакалов.

Как сообщили в клубе, тренерский штаб "сине-золотых львов", который возглавил Юрий Михайлович, не претерпел никаких кадровых изменений – Батиста, Юрий Панфилов, Тарас Гребенюк и Сергей Борзенко продолжают работать с командой.

Читайте также: ФК "Карпаты" возглавил Жозе Мораиш, который был ассистентом Жозе Моуринью

Юрий Бакалов родился 16 января 1966 года. В течение своей игровой карьеры он выступал в клубах "Торпедо" (Запорожье), "Подолье" (Хмельницкий), "Нива" (Мироновка), "Верес" (Ровно), ФК "Черкассы" и "Кремень" (Кременчуг).

Львиная часть тренерской карьеры Бакалова прошла в структуре киевского "Арсенала", где с 2010 по 2011 год он работал в должности главного тренера. Также в активе наставника – работа в грузинском "Зугдиди" и Каменской "Стали".

Напомним, 14 августа в отставку подал бразилец Жилмар. Оказалось, что у него нет соответствующего тренерского диплома для того. чтобы быть наставником команды УПЛ.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24