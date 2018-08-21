Юрий Горбунов с сыном Иваном стали звездами глянца: первое фото

Украинский телеведущий Юрий Горбунов несколько лет назад связал свою жизнь с другой звездой экранов Катей Осадчей. Через некоторое время отношений у них родился общий сын Иван, которого они тщательно скрывали от публики.

Сегодня же украинский журнал "Viva!" впервые опубликовал фото Юрия Горбунова, который держит подрастающего годовалого сына Ивана на плечах. Хотя лицо первенца Юрия полностью не видно, но можно увидеть, что у супругов Горбунова и Осадчей растет очаровательный белокурый сын, который не боится позировать перед камерами. Вместе они надели белые рубашки и джинсы.

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Юрий Горбунов с сыном Иваном

Больше фото можно будет увидеть в журнальном выпуске издания, а пока в сети опубликовали отрывок из откровенного интервью Юрия. Ведущий советует всем мужчинам-отцам присутствовать на родах жены.

Когда мужчина ждет в приемной, а потом ему выносят ребенка: "Вот, это ваше", и он не видел всего процесса, не видел, что происходит и что проживает женщина, – это одно, а когда он все видел – это совсем другая история. Потом ты женщине многое прощаешь, ведь помнишь, через что она прошла,

– комментирует рождение общего сына с Катей.

Также Юрий добавил, что несмотря на все поучения для детей, родители прежде всего должны показывать правильный пример: "Твоя жизнь – это пример того, как ребенок будет расти и что будет делать".

Напомним, что 18 февраля Катя Осадчая во второй раз родила ребенка, которого назвали Иваном. У ведущей уже есть 15-летний сын Илья от первого брака с Олегом Полищуком. В одном из интервью пара рассказала, как у них начались отношения.