18:08
15 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
33°C 18°C
  • четверг
    27°C 20°C
  • пятница
    28°C 19°C
  • суббота
    30°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Некрофилия Поклонской. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:17, 14 августа
Вести.UA. Ляшко насилует украинцев. Адвокат дьявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:43, 14 августа
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Юрий Шпак пополнил состав херсонского "Днепра"

17 Читати новину українською
Юрий Шпак
Юрий Шпак

Украинский защитник Юрий Шпак в будущем сезоне УХЛ будет выступать за херсонский "Днепр".

Прошлый розыгрыш УХЛ 21-летний хоккеист начинал в составе ХК "Донбасс" и стал автором первой заброшенной в сезоне чемпионата Украины шайбы.

Читайте также: Харьковский клуб подписал контракт с российским вратарем

В составе донецкого клуба Шпак впервые стал чемпионом Украины, а его статистика составила 35 игр регулярного чемпионата, 11 очков (5 + 6) при 28 минутах штрафа, а также 8 игр плей-офф, где защитник очков не набирал, отметившись 8 минутами штрафа.

За свою игровую карьеру Юрий Шпак выступал в киевских "Дженералз" (сезоны 2015/2016 и 2016/2017) и "New Jersey Rockets" (сезоны 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016). Также на счету у защитника выступления за юниорскую и молодежную сборную на чемпионатах мира в Дивизионе 1В.

Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Новости спорта Хоккей
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
сегодня, 15:39 Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
БК "Донецк " стал победителем регулярного чемпионата
 17 апреля 2011 , 19:03
Формула-1: Де ла Росе останется боевым пилотом в следующем году
 18 октября 2012 , 18:09 1
Украинский тренер "Вердера" впервые проиграл в Бундеслиге. ВИДЕО
 23 ноября 2014 , 19:12
Отбор Евро-2016. Смена лидера в группе сборной Украины, отрыв Австрии от России и Швеции
 5 сентября 2015 , 23:50
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук