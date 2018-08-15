Юрий Шпак пополнил состав херсонского "Днепра"

Украинский защитник Юрий Шпак в будущем сезоне УХЛ будет выступать за херсонский "Днепр".

Прошлый розыгрыш УХЛ 21-летний хоккеист начинал в составе ХК "Донбасс" и стал автором первой заброшенной в сезоне чемпионата Украины шайбы.

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В составе донецкого клуба Шпак впервые стал чемпионом Украины, а его статистика составила 35 игр регулярного чемпионата, 11 очков (5 + 6) при 28 минутах штрафа, а также 8 игр плей-офф, где защитник очков не набирал, отметившись 8 минутами штрафа.

За свою игровую карьеру Юрий Шпак выступал в киевских "Дженералз" (сезоны 2015/2016 и 2016/2017) и "New Jersey Rockets" (сезоны 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016). Также на счету у защитника выступления за юниорскую и молодежную сборную на чемпионатах мира в Дивизионе 1В.

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