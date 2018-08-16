Юрию Издрыку – 56: малоизвестные факты из жизни гуру сучукрлита, которые точно удивят

Юрий Издрык – широко известный как эпатажный украинский поэт, прозаик и культуролог, сегодня отмечает свое 56-летие.

24 канал подготовил подборку горячих и малоизвестных фактов из жизни и творчества гуру современного литпроцесса, чтобы познакомить вас с мастером поближе.

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Фикция Андруховича

Первые стихи Издрыка появились в 90-х годах в самиздатовских журналах "Отрыжка" (Польша) и "Четверг", который Юра предложил Андруховичу выпускать вместе, на что тот сразу же согласился.

Обложка журнала "Четверг" в 1995-м

После их появления кое-кто из критиков заявлял, что "Издрык – это фикция, псевдоним Андруховича". Действительно, в некоторых произведениях Издрыка, Андруховича, а также Прохасько перекликаются определенные сюжеты, герои и даже фразы... Но это и не удивительно, ведь мужчины – создатели "станиславского феномена"! Они едва ли не полнее всех воплотили украинский вариант постмодернизма в своем творчестве.

Пройдите тест: От Шевченко до Издрыка: сможешь ли ты продолжить стихотворение

Со временем Юрко Издрык заявил себя как неординарный художник, и ни о каком плагиате речь не шла. Дружат Издрык и Андрухович по сей день.

Самиздат Издрыка "Четверг" функционировал с 1989-го по 2008-й год

Человек искусства: живописец, график, художник?

И что бы вы думали? После успешного литературного дебюта этот человек отходит от писанины и убегает в живопись. Издрык активно занимался живописью в 1990-1994-х годах. Принимал участие в многочисленных художественных выставках: "Провинциальное приложение №2", "Пассаж-1", "s-объект", биеннале "Импреза", "Дни современного искусства во Львове", "Возвращение в Калуш" и других.

В его творчестве — самоирония и элементы игры. В конце концов, как и в жизни

Параллельно он занимается художественным оформлением книг (сборник Ю. Андруховича "Экзотические птицы и растения") и журналов. А также проводит персональные выставки — "Kchenkitsch", "Коллекция", "Издрык: живопись, графика, трансильвания".

Работы Издрыка хранятся в частных коллекциях

Собственно, те четыре года новообращенный художник полностью зарабатывает на жизнь своими рисунками! Работы пользовались популярностью, и сейчас хранятся в частных коллекциях и галереях Украины, Польши, Германии, Австрии, Испании, США, Таиланда. Впрочем, Издрык постепенно возвращается к писательской деятельности.

Поэзию Юрия Издрыка любят девочки всех времен

Музыкант

Далеко не всем известно, что Издрык имеет музыкальное образование! Юношей окончил музыкальную школу по классу виолончели и фортепиано, самостоятельно освоил игру на гитаре и мандолине.

Дальше отрывался в панковой рок-группе и играл в постановках самодеятельного студенческого театра. И что же? Эта тяга к музыке никуда не исчезла и не выветрилась....

С музыкой всю жизнь на "ты"

В конце 90-х в перерывах между написанием книг занимается музыкой – проводит несколько фортепианных концертов, создает музыкальные циклы на стихи Анны Кирпан и Юрия Андруховича, часто презентует собственные стихи речитативчиком под музыкальные ритмы.

Издрык читает свои стихи видео

В 2016-м Издрык с поэтом и музыкантом Грицьком Семенчуком создает совместное музыкальное детище "DrumТИатр". С тех пор длительные метания между музыкой, визуальным искусством и литературой решаются в пользу первой.

Новоиспеченный дуэт не так часто, но метко устраивает андеграундные сходки для своей публики, где сильно импровизирует: кроме привычных музыкальных инструментов использует щипцы для белья, колокольчики, свистки и едва ли не все, что может попасть в руки и может издать звук. И, конечно, текстами является ритмизированная писанина авторства дяди Юры.

Выступление "DrumТИатра": смотрите видео

Но, к счастью поклонников, он не порывает отношений с литературной жизнью – все еще пишет стихи и работает над изданием уличного журнала "Просто неба".

Ееее... работник завода

Да-да... И никакой он не литератор по образованию, а вообще инженер!

Потому что со студенческой скамьи львовского "Политеха" Издрык в 1984-м попал прямо в цех Ивано-Франковского завода автоматизированных литейных машин, которому отдал два года жизни. А впоследствии еще 4 года он посвятил Калушскому научно-исследовательскому институту галургии...

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"Крестный папочка" Жадана?

Есть легенда, которую любит повторять Издрык и которую с улыбкой подтверждает Сергей Жадан, мол, на рубеже веков молодой Сережа пришел к дому Юры и уверенно попросил почитать его стихи.

Первые стихи Сергея Жадана публиковались в самиздате Издрыка "Четверг"

Тот офигел от смелости, оценил талант Жадана, посоветовал продолжать и поспособствовал, чтобы тот засветился на литературной сцене. Так что первые стихи Сергея Жадана и правда были опубликованы в самиздате Юрка Издрыка "Четверг".

24 канал присоединяется к поздравлениям и желает многая лета мастеру!