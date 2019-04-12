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      Юрист Коломойского, соратник Зеленского обозвал журналистов и пригрозил им судом

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      Андрей Богдан пригрозил судом журналистам-расследователям и обозвал их
      Андрей Богдан пригрозил судом журналистам-расследователям и обозвал их / Фото из открытых источников

      Юрист олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан, который сотрудничает с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, планирует подать в суд на авторов программы расследований "Схемы". Богдан возмутился из-за расследования журналистов о его поездках в Москву.

      Возмущение юриста было настолько сильным, что он даже обозвал журналистов-расследователей "журна*люхами", сообщила автор программы "Схемы" Наталья Седлецкая.

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      Журналистка заметила, что циркулируют слухи, что для Богдана готовят место главы Администрации президента. А собеседники издания "Украинская правда" называют юриста очень влиятельной фигурой в штабе Зеленского.

      Седлецкая напомнила, что журналисты выяснили, что с 2014 года Богдана трижды фиксировали в аэропорту Внуково (Москва). Перед эфиром журналисты спросили у юриста – когда именно он летал и что там делал? Но Богдан отрицает, что после аннексии был в России. Эти слова Седлецкая назвала неправдой, ведь как минимум одна дата журналистам известна – это 15 мая 2014 года.

      Поняв, что он что-то скрывает – мы решили опубликовать эту информацию. Передав ему, что мы готовы получить более расширенный комментарий, если он всё же захочет предоставить все даты и причины своих визитов в РФ,
      – написала автор программы "Схемы".

      Между тем Богдан опубликовал сообщение, в котором назвал журналистов "Радио Свобода" "журна*люхами". Сейчас в посте юриста нет этой фразы, однако в истории изменений сохранилось старое сообщение. В нем Богдан утверждает, что "много времени провел на фронте, в том числе в горячих точках".

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      Внесен в чёрный лист в России. В Россию и Беларусь не могу заехать, даже если бы хотел. Вся эта информация у меня на странице в ФБ, но кого это интересует, когда надо отрабатывать... Только слово боты надо поменять на журна*люхи,
      – написал юрист.

      Богдан считает, что, рассказывая о его связях с Россией, журналисты якобы сознательно солгали.

      "Хочу сообщить, что журналист Максим Савчук позвонил в полпервого ночи с субботы на воскресенье. Разговор с ним, запись которого у меня есть, состоялся в воскресенье. Я объяснил ему, что ездил в Россию в апреле 2014 года в последний раз, в Беларусь – ни разу. Соврали. Сознательно соврали. Чтобы показать связи с Россией в период предвыборной компании. Готовьтесь. К суду", – пригрозил юрист.

      В ответ Савчук заявил, что в указанное Богданом время не звонил ему.

      "Это откровенная неправда. Сам разговор с ним состоялся в среду после обеда. Сообщение адвокат получил в среду в 00:14. Андрей Богдан написал два ответа, а потом их почему-то поудалял. Никто из редакции не общался и не звонил адвокату в полпервого ночи с субботы на воскресенье", – написал журналист.

      ЧТо касается обнародованной информации о поездках Богдана, то "Схемы" получили ее от источников из системы Центральной базы данных учета иностранных граждан "Мигрант". В ней есть данные о том, что с 2014 года юрист трижды летал в Москву.

      Ранее журналисты Bihus.info провели расследование и 9 апреля сообщили, что адвокат Коломойского – Богдан – представляет Зеленского на официальных встречах и продолжает системно летать к олигарху в Израиль. А еще Богдан имел тайную встречу с главой НАБУ Артемом Сытником.

      Кто такой Андрей Богдан? Адвокат Коломойского, который в 2014 году имел статус советника олигарха, когда тот возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию. Несмотря на выезд Коломойского из Украины сначала в Женеву, а затем в Израиль, сотрудничество бизнесмена с адвокатом не закончилось. В 2016 году Богдан признавал, что Коломойский является одним из его клиентов.

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости политики Наталья Седлецкая Расследования Игорь Коломойский Новости России Судьи
      Источник: 24 канал
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